Sắp 'hết duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân 'yêu lại từ đầu' Đàm Tùng Vận trong dự án phim trọng điểm

Sau bộ phim "Cẩm Y Chi Hạ", thông tin Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tiếp tục 'nên duyên' trong phim mới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nhờ thành công của bộ phim " Cẩm Y Chi Hạ", Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã tạo nên cơn sốt trong làng giải trí Hoa ngữ và nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ khán giả. Với lối diễn xuất tự nhiên, sự kết hợp ăn ý, ngọt ngào của cặp đôi chính, bộ phim đã nhanh chóng chiếm được ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin bộ đôi Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận sẽ gặp lại nhau trong dự án phim truyền hình mới. Cụ thể, cặp đôi đã định sẽ đóng chính cho một dự án cổ trang cấp S (phim trọng điểm) do IQIYI chịu trách nhiệm sản xuất. Bộ phim có tên là "Giang Sơn Vi Sính", thuộc thể loại ngôn tình cổ trang và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả "Hành Yên Yên".

Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ khán giả sau 'Cẩm Y Chi Hạ' - Ảnh: Internet Nhậm Gia Luân được nhận xét sinh ra để phù hợp với tạo hình cổ trang, nam diễn viên trông đầy soái khí và nam tính với diện mạo này. Hơn nữa, trước giờ những tác phẩm cổ trang của anh chàng vốn tạo được hiệu ứng tốt hơn, chẳng hạn như: Đại đường vinh diệu, Cẩm y chi hạ, hay gần đây nhất là Châu Sinh như cố. Trở lại với dạng phim vốn là điểm mạnh của mình, đây chắc hẳn sẽ là lợi thế để mỹ nam 8x này thể hiện kĩ năng diễn xuất của mình. Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet Đàm Tùng Vận hiện đang là nữ minh tinh được săn đón nhất nhì làng giải trí Trung Quốc, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên nhí và dần khẳng định thực lực qua vai diễn trong các bộ phim đình đám. Do đó, sự kết hợp của cả hai khiến cho khán giả vô cùng mong đợi và kì vọng về diễn xuất cũng như chất lượng của bộ phim.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận hiện đều là những lưu lượng được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nếu dự án này có thể mời được cả hai tham gia thì chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt thực sự. Hiện tại, tin đồn trên đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, song cả hai diễn viên đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

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