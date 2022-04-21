Bị chỉ trích vì màn diễn xuất không tốt trong Thả Thí Thiên Hạ, nhưng màn giả trai của Triệu Lộ Tư vẫn được netizen khen ngợi đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần

Sao quốc tế 21/04/2022 23:51

Triệu Lộ Tư giả trai có phần không đạt yêu cầu, nhưng lại đẹp hơn phiên bản giả trai 'tóc xù' thảm họa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Thả Thí Thiên Hạ đã lên sóng sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi từ khán giả, thế nhưng ngay sau khi ra mắt bộ phim lại nhận về những phản hồi không mấy tích cực và hầu hết trong số đó nói về khả năng diễn xuất chưa đạt yêu cầu của nữ chính Triệu Lộ Tư

Bị chỉ trích vì màn diễn xuất không tốt trong Thả Thí Thiên Hạ, nhưng màn giả trai của Triệu Lộ Tư vẫn được netizen khen ngợi đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần - Ảnh 1
Tạo hình con trai của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Trong tập vừa lên sóng của Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư đã khiến người xem phải giật mình bởi màn giả trai "thật trân" của mình. Bởi lẽ, trông cô nàng chả khác gì hình tượng của một nữ nhi trong trang phục của nam nhân. Thậm chí, đến cả việc diễn đạt tính cách và thần thái sao cho giống một người theo hưỡng võ hiệp, cô nàng cũng không làm được. 

Tuy nhận về rất nhiều lời chê bai khả năng diễn xuất của mình, nhưng cô nàng cũng có thể được an ủi một phần nào khi netizen đánh giá nhan sắc của "nam tử hán" Triệu Lộ Tư vẫn đẹp hơn đầu tóc tổ quạ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Bị chỉ trích vì màn diễn xuất không tốt trong Thả Thí Thiên Hạ, nhưng màn giả trai của Triệu Lộ Tư vẫn được netizen khen ngợi đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần - Ảnh 2
Màn giả trai thảm họa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Có thể thấy dự án Thả Thí Thiên Hạ đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là đều hướng về nữ chính Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, phim chỉ vừa mới ra mắt và một số bộ phận netizen kêu gọi mọi người nên chờ cho bộ phim đi một nửa chặng đường rồi hãy đánh giá năng lực của Triệu Lộ Tư. 

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Màn thể hiện của Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng Thả Thí Thiên Hạ gây thất vọng khi số lượng người xem không đạt như kỳ vọng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao chau a Địch Lệ Nhiệt Ba Thả thí thiên hạ Ngự Giao Ký

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