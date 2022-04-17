Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

Thả Thí Thiên Hạ đang là một trong số những dự án cổ trang được khán giả quan tâm vì đánh dấu lần đầu kết hợp giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, phim chưa ra mắt nhưng những vấn đề xung quanh hậu trường của bộ phim đã gây xôn xao chú ý không kém.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên Weibo đang lan truyền thông tin phía nữ phụ Tuyên Lộ của Thả Thí Thiên Hạ đang bắt đầu chiến dịch "lăng xê" của riêng mình. Nữ diễn viên sinh năm 1991 được cho là sẽ nhắm vào nữ chính Triệu Lộ Tư để tô điểm cho chính mình. Trong phim, Tuyên Lộ vào vai Phượng Tê Ngô - một hoàng hậu "hụt" sau này lụy tình nam chính Hắc Phong Tức (Dương Dương). Có lẽ vì vậy, mà nhân vật do Tuyên Lộ đóng sẽ phải đối mặt với nữ chính là Triệu Lộ Tư xuyên suốt bộ phim.