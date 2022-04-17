Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

Tuyên Lộ đang cái tên ''nguy hiểm'' có thể khiến Triệu Lộ Tư bị ''dìm hàng'' một cách thậm tệ.
- Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới
- Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'
Thả Thí Thiên Hạ đang là một trong số những dự án cổ trang được khán giả quan tâm vì đánh dấu lần đầu kết hợp giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, phim chưa ra mắt nhưng những vấn đề xung quanh hậu trường của bộ phim đã gây xôn xao chú ý không kém.
Cụ thể, trên Weibo đang lan truyền thông tin phía nữ phụ Tuyên Lộ của Thả Thí Thiên Hạ đang bắt đầu chiến dịch "lăng xê" của riêng mình. Nữ diễn viên sinh năm 1991 được cho là sẽ nhắm vào nữ chính Triệu Lộ Tư để tô điểm cho chính mình. Trong phim, Tuyên Lộ vào vai Phượng Tê Ngô - một hoàng hậu "hụt" sau này lụy tình nam chính Hắc Phong Tức (Dương Dương). Có lẽ vì vậy, mà nhân vật do Tuyên Lộ đóng sẽ phải đối mặt với nữ chính là Triệu Lộ Tư xuyên suốt bộ phim.
Khán giả có thể nhận ra Tuyên Lộ là nữ phụ của một loạt siêu phẩm đình đám như Trần Tình Lệnh hay Như Ý Truyện. Giờ đây, nhiều blogger cho biết Tuyên Lộ sẽ "buộc mình" với đàn chị Lê Tư, đồng thời nhận mình là "tiểu Lê Tư". Lê Tư nổi tiếng là một "đệ nhất mỹ nhân" của TVB, từng ghi dấu ấn với Thâm Cung Nội Chiến hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Tuy nhiên, đây chỉ là những tin tức do netizen bàn tán và đang được lan truyền khắp MXH Trung Quốc. Hiện tại, cả 2 nữ chính trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ vẫn chưa hề lên tiếng bất kỳ điều gì về vấn đề này.