'Thả Thí Thiên Hạ' vừa lên sóng không lâu, Triệu Lộ Tư liền bị 'bóc phốt' gian lận vì điều này

Sao quốc tế 20/04/2022 11:11

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây ra tranh cãi sau khi "Thả Thí Thiên Hạ" vừa lên sóng.

Vào ngày 18/4, bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, khán giả đã phát hiện ra một chi tiết khác lạ của Triệu Lộ Tư trong phim.

Cụ thể, trong một cảnh quay, Triệu Lộ Tư đã để lộ ra đôi chân đang đi giày độn. Đáng chú ý là đôi giày này độn lên quá cao, sẽ gây bất tiện cho những cảnh quay hành động mà cô nàng phải thực hiện.

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Triệu Lộ Tư tiếp tục gây ra tranh cãi khi đi giày độn quá cao trong phim - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn phim lên sóng, khán giả đã tỏ ra thất vọng với Triệu Lộ Tư, thậm chí còn nghi ngờ cô nàng khai man chiều cao thật. Trong bộ phim này, cô nàng vào vai một nữ hiệp tài sắc vẹn toàn tên Bạch Phong Tịch. Nữ diễn viên sẽ phải thực hiện rất nhiều cảnh quay hành động nên việc đi giày độn quá cao chắc chắn sẽ khiến cho việc ghi hình trở nên bất tiện và không đem lại hiệu quả cao.

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Trước đó, tiểu hoa đán 9x này đã khiến người xem phải giật mình bởi màn giả trai "thật trân" của mình. Tiếp tục rơi vào đường mòn sai lầm như không ít tiểu hoa khác, Triệu Lộ Tư cải nam trang nhưng nhìn vẫn chẳng khác gì nữ giới với make up đậm đà, vòng 1 lộ liễu cùng điệu bộ nhí nhảnh. Thậm chí nếu so với tính cách có phần mạnh mẽ, theo hướng võ hiệp của nữ chính Bạch Phong Tịch thì Triệu Lộ Tư hoàn toàn không thể hiện thành công.

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