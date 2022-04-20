Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc

Trái ngược với những phản hồi không mấy tích cực về Triệu Lộ Tư. Dương Dương đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ ngoại hình ấn tượng trong phim, lẫn tài nghệ diễn xuất của mình. Không chỉ vậy, tại hậu trường, nam diễn viên cũng được cho là khá đáng yêu khi có những tình huống dở khóc dở cười tại trường quay, trong đó anh chàng còn suýt... lộ hàng vì quậy "đục nước".

Tạo hình ấn tượng của Dương Dương trên phim - Ảnh: Internet

Trong hậu trường vừa được đăng tải của Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương trông vô cùng vui vẻ và phấn khích, khác hoàn toàn với dáng vẻ đạo mạo của Hắc Phong Tức trên màn ảnh. Thậm chí, nam diễn viên còn mang bầu không khí vui vẻ đến với cả đoàn phim nhờ vào các tình huống pha trò của mình.