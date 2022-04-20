Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc

Sao quốc tế 20/04/2022 12:34

Mới đây ekip của bộ phim 'Thả thí thiên hạ' đã tung ra loạt ảnh hậu trường, trong đó Dương Dương dĩ nhiên chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ vì một việc.

Trái ngược với những phản hồi không mấy tích cực về Triệu Lộ Tư. Dương Dương đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ ngoại hình ấn tượng trong phim, lẫn tài nghệ diễn xuất của mình. Không chỉ vậy, tại hậu trường, nam diễn viên cũng được cho là khá đáng yêu khi có những tình huống dở khóc dở cười tại trường quay, trong đó anh chàng còn suýt... lộ hàng vì quậy "đục nước".

Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc - Ảnh 1
Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc - Ảnh 2
Tạo hình ấn tượng của Dương Dương trên phim - Ảnh: Internet

Trong hậu trường vừa được đăng tải của Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương trông vô cùng vui vẻ và phấn khích, khác hoàn toàn với dáng vẻ đạo mạo của Hắc Phong Tức trên màn ảnh. Thậm chí, nam diễn viên còn mang bầu không khí vui vẻ đến với cả đoàn phim nhờ vào các tình huống pha trò của mình. 

Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc - Ảnh 3
Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc - Ảnh 4
Khoảnh khắc các fan lo sợ Dương Dương bị ''lộ hàng'' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên vì lớp trong của cổ phục khá mỏng, nhiều fan đã "toát mồ hôi" vì sợ quần sẽ bị rách, khiến mỹ nam "hớ hênh" mà không hề hay biết. May cho anh chàng là đã không có điều gì quá tệ xảy ra, chứ nếu không thì hẳn nam diễn viên chẳng còn biết ''giấu mặt đi đâu'' cho hết.

Mới đây, nhiều CĐM chỉ ra rằng trong 2 tập đầu tiên của Thả Thí Thiên Hạ Dương Dương đã có 4 bộ cổ phục để ăn diện, thậm chí còn hoành tráng và đa dạng màu sắc hơn cả nữ chính Triệu Lộ Tư. Thế nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng khi hiện tại, Dương Dương đang là điểm sáng của bộ phim và việc anh có những đãi ngộ như vậy cũng là điều dễ hiểu. 

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