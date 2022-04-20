Thả Thí Thiên Hạ có màn ra mắt không như mong đợi, Triệu Lộ Tư bị netizen chê 'thậm tệ' dù có nam thần Dương Dương bên cạnh

Màn thể hiện của Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng Thả Thí Thiên Hạ gây thất vọng khi số lượng người xem không đạt như kỳ vọng.

Vào tối ngày 18/4, dự án Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã lên sóng, thu hút sự chú ý của netizen. Tưởng chừng như bộ phim được các khán giả chờ đợi nhất từ năm ngoái sẽ trở thành bom tấn truyền hình trong năm nay, thì mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi phim có màn ra mắt không mấy thành công.

Thả Thí Thiên Hạ nằm ở vị trí số 3 ở ngày đầu lên sóng - Ảnh: Internet

Cụ thể, Thả Thí Thiên Hạ chỉ đứng ở hạng 3 trên BXH phim hot trong ngày 18/4. Số liệu "nhiệt độ" chỉ dừng lại ở con số 72,81 vô cùng thấp so với một dự án trọng điểm của Tencent, được đóng chính bởi hai ngôi sao vốn có sức hút vô cùng lớn tại Cbiz. Sở dĩ, Thả Thí Thiên Hạ không nhận được sự chú ý như đúng sự kỳ vọng ban đầu, được cho là do bom tấn của Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Sau khi bước sang hồi 2, Ngự Giao Ký vẫn giữ vững phong độ là phim chiếu mạng hot nhất trong thời gian này, có chỉ số "nhiệt độ" đạt 87,71 trên Vlinkage vào ngày 18/4. Ngoài ra, diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được netizen đặt một dấu hỏi lớn khi vẫn có những khoảnh khắc diễn bị đơ trên màn ảnh, CĐM còn cho rằng Dương Dương đang là người cứu vớt hình ảnh của Thả Thí Thiên Hạ.

Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt' Mới đây, Dương Dương khi được hỏi ấn tượng đầu tiên khi gặp Triệu Lộ Tư là gì ? Câu trả lời sau đó của nam diễn viên điển trai đã khiến netizen ''dậy sóng''.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-thi-thien-ha-co-man-ra-mat-khong-nhu-mong-doi-trieu-lo-tu-bi-netizen-che-tham-te-du-co-nam-than-duong-duong-ben-canh-463523.html