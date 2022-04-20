Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt'

Sao quốc tế 20/04/2022 17:33

Mới đây, Dương Dương khi được hỏi ấn tượng đầu tiên khi gặp Triệu Lộ Tư là gì ? Câu trả lời sau đó của nam diễn viên điển trai đã khiến netizen ''dậy sóng''.

Thời gian gần đây, netizen liên tục soi ra những ''hint'' cho thấy nam diễn viên điển trai Dương Dương đang hẹn hò với "Mỹ nhân trà xanh" Triệu Lộ Tư. Nếu điều này là sự thật, thì đây sẽ là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí

Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt' - Ảnh 1
Nam diễn viên cho biết Triệu Lộ Tư là người dễ thương và trẻ con - Ảnh: Internet

Không những thế, mới đây trong 1 clip tuyên truyền bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, nam diễn viên họ Dương khiến dân tình xôn xao trước những lời khen "có cánh" dành tặng người tình tin đồn. Khi được hỏi ấn tượng đầu tiên khi gặp Triệu Lộ Tư là gì, Dương Dương trầm ngâm 1 lúc và trả lời: "Cô ấy rất dễ thương, sau khi tiếp xúc thì thấy tôi có 2 từ miêu tả cô ấy, đó chính là 'trẻ con'".

Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt' - Ảnh 2
Loạt ảnh tình tứ của cặp đôi trên phim trường - Ảnh: Internet
Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt' - Ảnh 3
Cả hai còn bị netizen soi ra đang dùng đồ đôi với nhau - Ảnh: Internet

Ngay sau lời nhận xét của nam diễn viên, CĐM nhận định cả hai hẳn phải thân thiết lắm mới có thể trả lời một cách nhanh chóng đến như vậy. Điều đáng nói, trước đó từng có vô số lời đồn đoán về việc Dương Dương và Triệu Lộ Tư "phim giả tình thật". Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc thân thiết bên nhau trên phim trường, không chỉ vậy còn bị soi diện đồ đôi với nhau.

 

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ sao chau a Cbiz

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