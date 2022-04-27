Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Sao quốc tế 27/04/2022 15:33

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả.

Sau nhiều mong đợi, hai tập cuối của "Ngự Giao Ký" đã được lên sóng vào ngày 25/4. Theo đó, tất cả nhân vật trong phim đều có một cái kết trọn vẹn. Không chỉ có cặp đôi chính, các nhân vật khác của bộ phim này cũng đều có những cái kết đẹp cho riêng mình. 

Trên Weibo cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Kỷ Vân Hòa đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả. Nữ diễn viên nói rõ "sự tự do" chính là thứ cuối cùng đọng lại trong cuộc đời Kỷ Vân Hòa và gửi đến khán giả thông điệp: "Lựa chọn của trái tim mới là tự do".

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Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những trải lòng về bộ phim vừa qua và gửi lời tạm biệt đến khán giả - Ảnh: Internet

Theo đó, mỹ nhân cho rằng nếu để cô dùng một từ để định nghĩa Kỷ Vân Hòa, thì cô sẽ chọn "tự do". Nhiệt Ba bày tỏ cô rất vui vì có thể gặp được một nhân vật như Kỷ Vân Hoà. Từ Vân Hòa, Nhiệt Ba cảm thấy vinh hạnh khi được trải qua muôn kiếp nhân sinh và cảm nhận được sự trưởng thành của nàng. Mỹ nhân Tân Cương cho rằng trải qua vô số nhấp nhô, Vân Hòa vẫn luôn nắm giữ trái tim của mình. Cô được thoải mái làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, Kỷ Vân Hoà ôn nhu nhưng lại có sức mạnh "bảo vệ người".

Cuối bài đăng, Nhiệt Ba không quên cảm ơn sự vất vả của các nhân viên công tác, những người bạn đã khóc và cười cùng phim. Đặc biệt, cô gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình vì mọi người đã yêu thích và ủng hộ Kỷ Vân Hoà.

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Bài đăng của Nhiệt Ba nhận được nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc khi phải tạm biệt Vân Hòa - Trường Ý, nhân vật do Nhậm Gia Luân đảm nhận và dàn diễn viên xuất sắc trong "Ngự Giao Ký".

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