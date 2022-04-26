'Ngự Giao Ký' khép lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa 'hạ nhiệt' với nhan sắc 'đỉnh cao' trong hậu trường phim mới

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba tại hậu trường phim "Công Tố Tinh Anh" nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Cách đây không lâu, những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trên trường quay "Công Tố Tinh Anh" thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, khác với bộ ảnh leak với sống mũi thẳng tắp lần trước, lúc này Nhiệt Ba không để lộ mặt do phải bịt khẩu trang. Song, khán giả vẫn cảm nhận được khí chất và vẻ xinh đẹp của cô nàng.

Đáng chú ý là mỹ nhân Tân Cương diện áo phông màu đỏ vô cùng nổi bật kèm chiếc quần âu ống rộng. Đồng thời, nữ diễn viên có vẻ đang rất tập trung cho công việc nên không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' trong hậu trường phim mới - Ảnh: Internet

Được biết, với vai diễn trong "Công Tố Tinh Anh" lần này, nữ diễn viên chuẩn bị rất kỹ để mang đến cho khán giả một màu sắc mới sau "Ngự Giao Ký". Bên cạnh đó, phía nhà sản xuất cũng ra quy định nghiêm khắc với nữ diễn viên khiến cô không thể thong thả đi chơi mà phải dốc 100% sức mình cho dự án.

"Công Tố Viên Tinh Anh" là một dự án của CCTV. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng.

Trong bộ phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào một vai kiểm sát viên trẻ tuổi tên An Ni của viện kiểm sát Giang Thành. Cô được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An Ni đã đoàn kết, hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

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