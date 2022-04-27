Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không?

Sao quốc tế 27/04/2022 18:36

Ngự Giao Ký đã kết thúc, nhưng những câu chuyện xung quanh hậu trường bộ phim về các nhân vật chính vẫn nhận về lượng lớn quan tâm từ người hâm mộ.

Ngự Giao Ký vừa kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba dĩ nhiên trở thành cái tên nhận về con mưa lời khen từ phía người hâm mộ. Không chỉ diễn xuất lên tay, những pha hành động của Nhiệt Ba cũng được đánh giá cao không kém. Đặc biệt nhất, là những khung cảnh xuất hiện với thần thái ngầu lòi của Mỹ Nhân Tân Cương khiến người xem không thể rời mắt. Trên phim là vậy, nhưng không biết tại hậu trường nữ diễn viên có được như vậy, đó vẫn luôn là thắc mắc của netizen trong những ngày vừa qua. 

Mới đây, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện trong hậu trường Ngự Giao Ký đang khiến các fan hết lời khen ngợi trước sự chuyên nghiệp của cô nàng.

Cụ thể, ở phân cảnh nữ chính Kỷ Vân Hòa bị bóp cổ, trong khi các thành viên trong đoàn làm phim lo ngại Địch Lệ Nhiệt Ba đau đớn thì cô nàng lại yêu cầu nhân viên phải dùng sức nhiều hơn cho đến khi mặt cô đỏ lên. 

Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không? - Ảnh 1
Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không? - Ảnh 2
Hình ảnh nữ diễn viên cố gắng tại phim trường - Ảnh: Internet
Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không? - Ảnh 3
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Sau thành công của Ngự Giao Ký, không chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nhậm Gia Luân được biết đến nhiều hơn, mà đối với những ngôi sao phụ khác. Đây cũng là một cơ hội để giúp họ tỏa sáng sau này và đó chính là những gì nữ diễn viên này đã có được.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Địch Lệ Nhiệt Ba Ngự Giao Ký Cbiz sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây?

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận cảm thấy hạnh phúc vì được 'yêu' Nhậm Gia Luân trong 'Ngự Giao Ký'

'Ngự Giao Ký' khép lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa 'hạ nhiệt' với nhan sắc 'đỉnh cao' trong hậu trường phim mới

'Ngự Giao Ký' khép lại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa 'hạ nhiệt' với nhan sắc 'đỉnh cao' trong hậu trường phim mới

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

Hội mỹ nhân Cbiz so kè nhan sắc, 'mẹ một con' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hạ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, chứng minh danh xưng 'nữ hoàng rating' không phải để làm cảnh

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

'Ngự Giao Ký' nhận điểm cực thấp trên Douban, phải chăng vì Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn quá dở?

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

Đâu là những sao nữ Cbiz khi treo dây tua rua trên đầu, vẫn xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần': Địch Lệ Nhiệt Ba chắc suất có măt, bất ngờ với Cúc Tịnh Y

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?