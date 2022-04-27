Trên phim thần thái xinh đẹp bao ngầu, netizen tò mò: Không biết ở hậu trường, Địch Lệ Nhiệt Ba có như vậy không?

Ngự Giao Ký đã kết thúc, nhưng những câu chuyện xung quanh hậu trường bộ phim về các nhân vật chính vẫn nhận về lượng lớn quan tâm từ người hâm mộ.

Ngự Giao Ký vừa kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba dĩ nhiên trở thành cái tên nhận về con mưa lời khen từ phía người hâm mộ. Không chỉ diễn xuất lên tay, những pha hành động của Nhiệt Ba cũng được đánh giá cao không kém. Đặc biệt nhất, là những khung cảnh xuất hiện với thần thái ngầu lòi của Mỹ Nhân Tân Cương khiến người xem không thể rời mắt. Trên phim là vậy, nhưng không biết tại hậu trường nữ diễn viên có được như vậy, đó vẫn luôn là thắc mắc của netizen trong những ngày vừa qua.

Mới đây, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện trong hậu trường Ngự Giao Ký đang khiến các fan hết lời khen ngợi trước sự chuyên nghiệp của cô nàng.

Cụ thể, ở phân cảnh nữ chính Kỷ Vân Hòa bị bóp cổ, trong khi các thành viên trong đoàn làm phim lo ngại Địch Lệ Nhiệt Ba đau đớn thì cô nàng lại yêu cầu nhân viên phải dùng sức nhiều hơn cho đến khi mặt cô đỏ lên.

Hình ảnh nữ diễn viên cố gắng tại phim trường - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Người được hưởng lợi nhiều nhất sau Ngự Giao Ký, không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân càng không, vậy thì là ai đây? Sau thành công của Ngự Giao Ký, không chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nhậm Gia Luân được biết đến nhiều hơn, mà đối với những ngôi sao phụ khác. Đây cũng là một cơ hội để giúp họ tỏa sáng sau này và đó chính là những gì nữ diễn viên này đã có được.

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