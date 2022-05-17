Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai?

Sao quốc tế 17/05/2022 08:52

Vừa sở hữu gương mặt xinh đẹp lại còn có đôi tay triệu đô nhiều người mong ước. Các sao nữ Kpop đó là những ai?

1. Tae Yeon (SNSD)

“Kid Leader” của SNSD là một trong những sao nữ sở hữu đôi tay nổi tiếng nhất Kpop.

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 1
Bàn tay của Tae Yeon nhỏ nhắn, các ngón tay thon nuột. Đôi bàn tay đẹp giúp động tác vuốt tóc của cô nàng thêm phần duyên dáng.

Bàn tay nhỏ xinh góp phần tạo điểm nhấn trong các MV của “nữ hoàng nhạc số” nhà SM.

2. Irene

Nữ thần nhà SM lại có bàn tay gầy và thon, bàn tay nhỏ của Irene thậm chí còn chiếm Spotlight hơn cả nhan sắc của nữ idol.

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 2
Đẹp bền vững như cô nàng quả là trường hợp hiếm! Irene là 1 trong những nữ thần tượng sở hữu visual đỉnh nhất Kpop thế hệ 3

3. Na Yeon (Twice)

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 3
Các ngón tay thon cùng nước da trắng hồng giúp đôi tay Na Yeon trông thu hút. Idol sinh năm 1995 cũng rất biết cách chăm chút cho đôi tay thêm hoàn hảo.

 Người hâm mộ cho rằng chị cả Na Yeon chính là thành viên sở hữu đôi bàn tay đẹp nhất Twice

4. IU

IU thường hay than phiền vì đôi tay quá nhỏ, không tương xứng với gương mặt khiến cô nàng cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, các fan không cho rằng đây là nhược điểm của nữ ca sĩ.

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cảm thấy lo lắng vì tay nhỏ sẽ khiến các fan cảm thấy đầu cô nàng trông to hơn khi thực hiện động tác giơ tay chào khán giả.

Bàn tay trắng hồng xinh xắn của “em gái quốc dân” khiến nhiều cô gái mơ ước.

5. Seul Gi (Red Velvet)

Không chỉ được yêu thích bởi gương mặt khí chất, tỷ lệ thân hình lý tưởng, các fan còn phát hiện rằng Seul Gi chính là thành viên có đôi tay đẹp nhất Red Velvet.

Bàn tay của Seul Gi gần đây đang trở thành đề tài được các fan quan tâm. Trong các buổi ký tặng, các fan rất thích nắm lấy tay của nữ idol.

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 5
Đôi tay đẹp giúp màn trình diễn của “dancing queen” nhóm Red Velvet thêm phần cuốn hút.

6. Seol Hyun (AOA)

Sao nữ Kpop có đôi tay triệu đô khiến fan mê mẩn ngắm mãi không chớp mắt là ai? - Ảnh 6
Không chỉ gây sốt với thân hình nóng bỏng “vạn người mê”, Seol Hyun còn khiến các cô gái ghen tỵ bởi đôi tay quá đẹp.

Seol Hyun rất biết cách chăm sóc đôi tay của mình. Đôi tay hoàn hảo giúp “bảo vật quốc dân” trông hấp dẫn hơn trong các sản phẩm âm nhạc của AOA.

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