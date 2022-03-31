Top 3 nữ thần tượng có vòng 1 "cực bốc" khiến bao cô nàng thầm ao ước, bí quyết hóa ra lại đơn giản thế này!

Nhịp sống trẻ 31/03/2022 20:44

3 cô nàng sau sở hữu vòng 1 siêu chuẩn với thân hình gợi cảm khiến các chị em vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị.

Park Bo Ram - từ "cô nàng thừa cân" đến ngoại hình cực chuẩn

Top 3 nữ thần tượng có vòng 1 'cực bốc' khiến bao cô nàng thầm ao ước, bí quyết hóa ra lại đơn giản thế này! - Ảnh 1

Park Bo Ram là một trong những idol nữ được đánh giá là có vòng 1 tuyệt đẹp, được hội chị em ngưỡng mộ với cup ngực A. 

Tuy nhiên, ít ai biết cô nàng Park Bo Ram từ cô nàng béo tròn đến 77 kg đã có màn lột xác ngoạn mục sau khi giảm cân, xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Cô cho biết mình muốn có thân hình đẹp hơn nên đã chăm tập thể dục và ăn uống với chế độ đúng đắn hơn để có thân hình gợi cảm và khỏe khắn hơn. 

Honey Lee - chị đại cúp C

Top 3 nữ thần tượng có vòng 1 'cực bốc' khiến bao cô nàng thầm ao ước, bí quyết hóa ra lại đơn giản thế này! - Ảnh 2

Được biết, mỹ nhân Hàn Honey Lee có vòng ngực vượt trội so với cúp C. Cô nàng là một người mẫu cho một thương hiệu đồ lót nổi tiếng. Bí quyết chăm sóc ngực được được cô tiết lộ trong chương trình "Get It Beauty 2015" là "massage dầu trước khi ngủ". 

Cô nàng không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mỹ miều mà còn khiến dân tình "ngất lịm" với body cực bốc, đặc biệt là vòng 1 căng đầy quyến rũ của cô.

Lady Jane - thân hình chuẩn nhờ tập luyện 

Top 3 nữ thần tượng có vòng 1 'cực bốc' khiến bao cô nàng thầm ao ước, bí quyết hóa ra lại đơn giản thế này! - Ảnh 3

Lady Jane từng có tin đồn liên quan đến phẩu thuật thẩm mỹ nhưng cô cho biết bản thân đã phải tập luyện rất vất vả để có được thân hình thon gọn và body chuẩn. Được biết, cô nàng sở hữu 3 vòng cực chuẩn khiến các nàng thầm ganh tị. 

Theo HankookTV

Top 3 "Nữ thần sân Golf" Hàn Quốc với nhan sắc cực đỉnh, body "siêu cháy" hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên

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3 nữ golf thủ này không chỉ khiến giới chơi golf điên đảo vì tài năng và nhan sắc mà còn làm cho chị em ganh tị bởi thân hình cực chuẩn, vòng nào ra vòng đấy.

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