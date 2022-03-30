3 "nữ thần Youtuber" xứ Hàn khiến dân tình điên đảo vì nhan sắc quá đỉnh, "không chê vào đâu được"

Xứ sở kim chi không chỉ có các diễn viên trai xinh gái đẹp mà còn là nơi "cư ngụ" của các nữ Youtuber xinh đẹp, tài năng. Cùng điểm qua 3 cái tên có sức ảnh hưởng đến giới trẻ Hàn trong thời gian qua nhé!
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Kang Tae-ri - barbie thời hiện đại
Được đánh giá là nữ Youtuber xinh đẹp nhất của xứ sở kim chi, cô nàng được cho là người gây ra "chứng nghiện tóc ngắn" và phong cách trang điểm chuyên nghiệp, đa dạng của mình.
Kang Tae-ri không chỉ có ngoại hình cuốn hút mà còn sở hữu thân hình gợi cảm không kém gì các sao hạng A.
Soyoun - "cô giáo makeup" thiên biến vạn hóa
Cô nàng được mệnh danh là "nữ thần" với gương mặt xinh đẹp, đường nét cân đối vô cùng hoàn hảo.
Soyoun ngày càng trở nên nổi tiếng trên nền tảng Youtube với các video dạy trang điểm với phong cách đa dạng. Chính vì thế, cô được các nàng săn đón học cách làm đẹp, ngoài ra cô nàng còn thể hiện mình là một cô gái lạc quan, vui vẻ khiến ai vào kênh Youtube của cô xem cũng không thể rời mắt.
Dasha Taran - "nàng thơ" người Nga với ánh mắt quyến rũ chết người
Dasha Taran là một người mẫu kiêm Youtuber người Nga gốc Ukraine, cô nàng ký hợp đồng với một công ty quản lý tại Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp của mình tại đây.
Cô nàng nhanh chóng nhập được sự chú ý bởi vẻ đẹp "sang chảnh" có một không hai.
Taran ra mắt công chúng vào tháng 12 và nhanh được lọt vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do tạp chí Candler bình chọn.
Theo Insight