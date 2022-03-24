Những "thiên thần cover" có tiếng trên MXH: Người sở hữu giọng hát cực khủng, người 'chẳng có gì' ngoài nhan sắc

Nhắc đến mảng cover không thể nào bỏ qua giọng hát vàng của Hương Ly với hàng loạt clip đạt triệu view. Không chỉ nổi tiếng vì những bản cover chỉn chu mà cô còn được công nhận là một " mỹ nữ " với nhan sắc không thua gì các sao.

Nhan sắc mặn mòi của Hương Ly đã khiến bao anh chàng tiếc hùi hụi khi biết cô đã có chồng con.

Tuy đã có gia đình nhưng gương mặt và dóc váng của Nguyễn Hương Ly vẫn cực bốc khiến ai cũng mê mẩn.

Mặc dù từng vướng vào vụ lùm xùm với Erik nhưng "mỹ nữ cover" Nguyễn Hương Ly vẫn được khán giả ủng hộ và yêu mến vì chính tài năng và nhan sắc của mình.

Yến Tatoo - từ cô gái cover nhạc chế hóa thành mỹ nữ làng showbiz

Từng là một hiện tượng mạng cực nổi với nhữ bản nhạc chế như: Tôi là người Thanh Hóa, Em không đòi quà,... Yến Tatoo nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Với giọng hát nhẹ nhàng và gương mặt xinh như thiên thần, cô luôn hớp hồn người xem trong các bản cover của mình.

Thân hình cực bốc lửa trái ngược hẳn với gương mặt thanh thoát, đáng yêu.

Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, Yến Tatoo trở thành cô gái trong mộng của nhiều chàng trai. Chính vì vậy, nhiều người bắt đầu quan tâm về đời tư của cô. Được biết, Yến Tatoo đã từng có thời gian hẹn hò cùng Minh Tú – quán quân quý ông hoàn hảo mùa 2 nhưng sau đó hai người đã "đường ai nấy đi".

Người hâm mộ cũng tích cực “đẩy thuyền” giữa Yến Tatoo và Quân AP vì hai người từng tham gia nhiều dự án chung với nhau.

Học trò Mỹ Tâm - Thương Võ - Hotgirl cover đình đám một thời

Thương Võ tên thật là Võ Thị Thương, cô sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, gây ấn tượng mạnh cho người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Học trò Mỹ Tâm đã từng “làm mưa làm gió" mạng xã hội với gia tài cover đồ sộ, giọng ca thanh thoát, chuyên nghiệp khiến bao người say mê.

Cô nàng có nhan sắc xinh đẹp cộng thêm giọng hát ngọt ngào đã tạo được thiện cảm lớn trong lòng khán giả.

Cô cũng được ưu ái đặt cho biệt danh "mỹ nữ cover" bên cạnh cái tên hot nhất nhì bấy giờ - Hương Ly.

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