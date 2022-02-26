Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều

Nhịp sống trẻ 26/02/2022 07:03

Ngô Lan Anh bạn gái cũ tin đồn của tỷ phú Hoàng Kiều sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng vô cùng quyến rũ.

Hoàng Kiều được biết đến nhiều hơn khi ông nằm trong danh sách Top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới theo công bố từ phía tạp chí Forbes vào năm 2017 với khối tài sản lên đến 3 tỷ USD. 

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 1

Ngoài nổi tiếng trong giới kinh doanh với tài sản tỷ đô, ông cũng nổi tiếng cả trong những mối quan hệ tình ái với hàng loạt mỹ nhân có tiếng. Tất nhiên trong số đó, không thể nào không kể tới Ngô Lan Anh, kém ông 45 tuổi nhưng vẫn chưa đủ duyên để thành vợ chồng.

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 2

Sinh năm 1989 Ngô Lan Anh từng đoạt danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp biển trong cuộc thi Người đẹp TP.HCM qua ảnh 2014. Song sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường kinh doanh chứ không dấn thân vào showbiz Việt.

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 3

Cô từng chia sẻ trên truyền thông: "Thực ra showbiz Lan Anh cũng thích, thích nhưng sợ những thị phi ở đó, còn kinh doanh là đam mê rồi. Và nếu làm tốt ở cả 2 lĩnh vực thì tôi cần cố gắng hơn bình thường rất nhiều… Tôi không phải người khoa trương, có gì cũng lên mạng xã hội khoe nên nhiều người nghĩ tôi sống khép kín, nhưng với bạn bè, tôi cũng là người cởi mở, vui tính. Lan Anh nghĩ cứ chăm chỉ trong im lặng rồi thành công tự nó đến.''

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 4

Với lợi thế hình thể, người đẹp thường xuyên diện trang phục bikini trong các bộ ảnh để khoe đường cong đồng hồ cát đầy gợi cảm khiến người xem không thể rời mắt khỏi những bộ ảnh nóng bỏng của cô.

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 5

 Ngô Lan Anh trong bộ ảnh bikini mới nhất

 Đăng quang Người đẹp biển từ 2014 nhưng Lan Anh luôn giữ số đo 3 vòng chuẩn cân đối.

Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 6
Nhan sắc thăng hạng, diện mạo hút mắt của Ngô Lan Anh - mỹ nhân Vbiz từng suýt nên duyên vợ chồng với tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh 7

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Từ khóa:   Ngô Lan Anh mỹ nhân Vbiz tình cũ Hoàng Kiều

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