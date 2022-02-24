Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa

Tin tức giải trí 24/02/2022 07:30

Cận cảnh "biệt phủ" nơi vợ chồng Hà Đức Chinh sẽ sống sau đám cưới: Cao 3 tầng, diện tích mặt sàn 100m2 và nội thất hơn 2 tỷ đồng

Sau gần 4 năm yêu nhau, Hà Đức Chinh và vợ Mai Hà Trang cuối cùng cũng về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng diễn ra vào hôm 22/2. 

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 1

Ít ai biết, căn nhà này đã được xây từ sau chung kết U23 châu Á 2018 và được hoàn thành vào Tết 2019 tại quê nhà Phú Thọ vừa để báo hiếu cho mẹ, vừa chuẩn bị cho việc cưới vợ. Đây là ngôi nhà được mọi người trêu là "biệt phủ" bởi độ hoành tráng của nó: cao 3 tầng, diện tích mặt sàn là 100m2 và nội thất hơn 2 tỷ đồng.

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 2

Căn hộ 3 tầng, rộng rãi, thoáng mát nằm ở huyện miền núi Tân Sơn, từ Phú Thọ. Xung quanh nhà có hàng rào và cổng kiên cố.

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 3

Nội thất bên trong căn nhà không quá sang trọng hay cầu kỳ mà rất đơn giản, hữu ích. Tầng 1 là không gian phòng khách và nhà bếp. Ấn tượng nhất là một chiếc tủ bày rất nhiều huy chương, bằng khen và các món quà lưu niệm của fan hâm mộ tặng Đức Chinh.

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 4

Bạn bè của Đức Chinh từng chọc anh chàng rằng nhà to như “biệt phủ” hay “nhà văn hoá huyện”, “to nhất huyện”. Dù không quá lung linh nhưng ở tuổi 24, Đức Chinh hoàn toàn có thể tự hào được về thành quả này đấy!

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 5

Đức Chinh bố trí một phòng tập riêng cho mình và mẹ.

Cận cảnh biệt phủ của Hà Đức Chinh và vợ sau đám cưới: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa - Ảnh 6

Thường xuyên thi đấu xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm quê nên căn phòng của Đức Chinh được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và khang trang, đúng chuẩn "biệt phủ" "to nhất xã". 

Ảnh: FBNV, Internet

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