Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển

Tin tức giải trí 20/02/2022 13:00

Dù đã là bà mẹ 2 con nhưng vóc dáng "đồng hồ cát" của Mai Thỏ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mai Thỏ tên thật là Mai Như Bùi, sinh năm 1991, được biết tới là 1 trong số những hot girl đình đám thuộc thế hệ 9X của Hà Nội. Sở hữu hình thể nóng bỏng, lại có duyên với diễn xuất, Mai Thỏ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ.

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 1

 Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, Mai Thỏ ít xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí. Thỉnh thoảng cô nàng tham gia một vài dự án phim hài và thử sức với công việc quản lý truyền thông.

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 2

 Dù đã sinh con nhưng Mai Thỏ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung gợi cảm, cùng thân hình nóng bỏng, quyến rũ như thời còn son. Thậm chí có nhiều nhận xét cho rằng ngoại hình của Mai Thỏ hiện tại còn đẹp hơn trước. Vì cô đã biết cách tiết chế sự táo bạo để trở nên dễ nhìn, đẹp mắt hơn.

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 3

Mới đây, khi chia sẻ những bức ảnh bikini chụp trong một chuyến du lịch biển, vóc dáng tuổi 31 của Mai Thỏ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 4

 

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 5

 

Hot girl Mai Thỏ khoe dáng đồng hồ cát nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini bên bãi biển - Ảnh 6

 

 

 

 

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