Hot Tiktoker Lê Bống cùng loạt trang phục gây trang cãi dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022

Hot TikToker Lê Bống đang là một trong những gương mặt gây sóng gió tại cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2022.

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh sinh năm 1995, cô là một nữ Tiktoker nóng bỏng sở hữu lượt follow khủng. Ngoài ra cô còn tham gia làm youtube, đóng phim, MV, người mẫu ảnh. Nổi tiếng nhanh chóng nhưng Lê Bống cũng vướng không ít thị phi khi trung thành với phong cách sexy quá đà. Thời gian gần đây, cô nàng được nhắc đến nhiều hơn vì tham gia casting Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, điều này khiến nhiều người lẫn fan của hot Tiktoker bất ngờ.

Tại cuộc thi, Lê Bống khiến công chúng được nhiều phen "mắt chữ O mồm chữ A" trước loạt trang phục khi xuất hiện. Khi lần đầu tiên lộ diện tại buổi casting cuộc thi Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022, Lê Bống giữ nguyên phong cách năng động quen thuộc và khoe eo thon với bộ trang phục mang hơi hướng thể thao. Dù được khen ngợi vì nhan sắc trẻ trung, năng lượng tươi sáng nhưng trang phục của Lê Bống bị nhiều người nhận xét không phù hợp đi casting Hoa Hậu.

Trong tập thứ 2, Lê Bống lại gây "sốc" khi thay đổi hình tượng 100% so với trước đó. Cô nàng không xuất hiện với trang phục nóng bỏng thường thấy mà chọn trang phục áo dài trắng để trình diễn với khát vọng được bứt phá bản thân, được sống là chính con người của mình. Mới đây, Lê Bống đã xuất hiện trong bộ bikini đỏ rực rỡ, khoe trọn được những đường cong nóng bỏng cơ thể. Trong phần giới thiệu, Lê Bống lần đầu chia sẻ số đo ba vòng lần lượt là 86 – 59 – 93. Hot TikToker chia sẻ thêm: "Vì ghi hình nên sẽ không thể photoshop được và đây là vóc dáng hiện tại của mình".

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