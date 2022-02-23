'Một vòng Kbiz': Bác sĩ ma của Bi Rain lập kỷ lục rating mới ở tập cuối, Hoa nở nhớ trăng của Lee Hye Ri kết thúc với rating tăng nhẹ

Vào ngày 22 tháng 2, "Moonshine" của KBS và "Ghost Doctor" của tvN đã kết thúc.

Bác sĩ ma của Bi Rain lập kỷ lục rating mới ở tập cuối + Hoa nở nhớ trăng của Lee Hye Ri kết thúc với rating tăng nhẹ (Ảnh minh họa)

Theo Nielsen Korea, tập cuối cùng của Hoa nở nhớ trăng của Lee Hye Ri và Yoo Seung Ho đã ghi nhận tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 5,9%. Đây là mức tăng nhẹ về rating so với tập phim tối qua. 5,9%, cũng được ghi nhận trong tập 12, là mức rating cao nhất của bộ phim. Điểm rating cá nhân tốt nhất của bộ phim vẫn là 7,6% được ghi lại trong tập 4.

Tập cuối cùng bộ phim Bác sĩ ma của Bi Rain và Kim Bum đã ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,953%, một mức rating mới cho bộ phim. Nó cao hơn một điểm phần trăm so với thành tích tốt nhất trước đó của bộ phim là 6,597%, được ghi nhận trong tập 8.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-vong-kbiz-bac-si-ma-cua-bi-rain-lap-ky-luc-rating-moi-o-tap-cuoi-hoa-no-nho-trang-cua-lee-hye-ri-ket-thuc-voi-rating-tang-nhe-451659.html