Trong chương trình Ghép đôi thần tốc mới đây khán giả đã vô cùng tiếc nuối khi Minh Tâm và Quỳnh Như đã dằn dứ một hồi và đưa ra kết quả bất ngờ.
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Chương trình Ghép đôi thần tốc luôn khiến dân mạng xôn xao vì nhiều tình huống tréo ngoe. Hết cô bạn Đoan Minh xin trai 500 triệu kinh doanh thì mới đây một anh chàng tên Tâm Minh xuất hiện trên sóng đã tâm sự từng lâm vào đường tình bi đát khi người yêu đồng ý thì bỗng qua đời.
Trong show mới đây, Tâm Minh (36 tuổi - kinh doanh mỹ phẫm) nghẹn ngào kể lại tình trường như phim Hàn của mình. Anh bộc bạch: "Tôi là một người khá hoạt ngôn và chân thành. Thế nhưng, tình trường của tôi lại khá trắc trở, tôi có đến 18 mối tình đơn phương, trải dài suốt những năm học cấp ba. Đó đều là những mối tình thầm kín, không được đáp lại. Tới tận năm 2019, tôi mới có được mối tình chính thức đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới hiện tại. Như vậy, sau 18 năm yêu đơn phương, tôi đã được một lần yêu thật sự. Mối tình này để lại cho tôi nhiều cảm xúc và sự xót xa, khó có thể phải mờ. Chúng tôi quen nhau được 9 tháng thì người yêu tôi bị ung thư. Thời gian đó, tôi cũng vào viện nuôi bạn. Ba tháng sau người yêu tôi mất, tôi cũng theo về Bến Tre để lo đám cho trọn vẹn".
Chuyện tình bi thương của Tâm Minh khiến nữ MC Cát Tường mủi lòng và khán giả muốn rớt nước mắt. Bên cạnh đó, nữ nhạc sĩ Quỳnh Như (29 tuổi) cũng cảm động thốt lên: "Câu chuyện của Tâm Minh khiến tôi vô cùng xúc động. Cũng qua câu chuyện này, tôi thấy được Tâm Minh là một chàng trai có trái tim ấm áp, biết yêu thương và sống cho người mình yêu". Khán giả còn bất ngờ hơn khi Quỳnh Như hát lên ca khúc mà bao bạn trẻ tuổi teen mê mệt một thời Đơn Côi dành tặng Minh Tâm.
Sau cuộc trò chuyện, hai nhân vật chính tỏ ra ăn ý và bắt đầu tìm hiểu nhau. Quỳnh Như an ủi và chủ động trò chuyện cùng Minh Tâm rất nhiều tuy nhiên khi chuẩn bị đưa ra quyết định có "chịu đèn" hay không thì cô nàng lại bắt đầu cẩn trọng và suy nghĩ. Về phía Minh Tâm, anh cũng do dự chưa dứt khoác khiến khán giả vô cùng lo lắng.
Điều gì đến cũng đến, cả hai quyết định không hẹn hò khiến MC Cát Tường mỉm cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí và chúc hai bên mau chóng tìm được ý trung nhân trong tương lai.
Hiện tại show hẹn hò của cặp đôi này vẫn nhận về lượt bình luận rôm rả từ cư dân mạng và ai nấy đều xuýt xoa nghẹn ngào cho đường tình trường khá bi đát của anh chàng Minh Tâm trong chương trình trên.