Hơn phim Hàn: Đường tình bi đát của nhà trai 'trồng cây si' 18 lần, lần thứ 19 được ngỏ ý thì nửa kia đột ngột qua đời vì ung thư

Tin tức giải trí 21/07/2021 08:15

Trong chương trình Ghép đôi thần tốc mới đây khán giả đã vô cùng tiếc nuối khi Minh Tâm và Quỳnh Như đã dằn dứ một hồi và đưa ra kết quả bất ngờ.

Chương trình Ghép đôi thần tốc luôn khiến dân mạng xôn xao vì nhiều tình huống tréo ngoe. Hết cô bạn Đoan Minh xin trai 500 triệu kinh doanh thì mới đây một anh chàng tên Tâm Minh xuất hiện trên sóng đã tâm sự từng lâm vào đường tình bi đát khi người yêu đồng ý thì bỗng qua đời.

ghep doi than toc 1
Tâm Minh hôn tay Cát Tường khiến cô bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong show mới đây, Tâm Minh (36 tuổi - kinh doanh mỹ phẫm) nghẹn ngào kể lại tình trường như phim Hàn của mình. Anh bộc bạch: "Tôi là một người khá hoạt ngôn và chân thành. Thế nhưng, tình trường của tôi lại khá trắc trở, tôi có đến 18 mối tình đơn phương, trải dài suốt những năm học cấp ba. Đó đều là những mối tình thầm kín, không được đáp lại. Tới tận năm 2019, tôi mới có được mối tình chính thức đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới hiện tại. Như vậy, sau 18 năm yêu đơn phương, tôi đã được một lần yêu thật sự. Mối tình này để lại cho tôi nhiều cảm xúc và sự xót xa, khó có thể phải mờ. Chúng tôi quen nhau được 9 tháng thì người yêu tôi bị ung thư. Thời gian đó, tôi cũng vào viện nuôi bạn. Ba tháng sau người yêu tôi mất, tôi cũng theo về Bến Tre để lo đám cho trọn vẹn".

ghep doi than toc 2
Tâm Minh có mối tình lâm ly bi đát - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện tình bi thương của Tâm Minh khiến nữ MC Cát Tường mủi lòng và khán giả muốn rớt nước mắt. Bên cạnh đó, nữ nhạc sĩ Quỳnh Như (29 tuổi) cũng cảm động thốt lên: "Câu chuyện của Tâm Minh khiến tôi vô cùng xúc động. Cũng qua câu chuyện này, tôi thấy được Tâm Minh là một chàng trai có trái tim ấm áp, biết yêu thương và sống cho người mình yêu". Khán giả còn bất ngờ hơn khi Quỳnh Như hát lên ca khúc mà bao bạn trẻ tuổi teen mê mệt một thời Đơn Côi dành tặng Minh Tâm.

ghep doi than toc 3
Quỳnh Như hát ca khúc Đơn Côi khiến khán giả nhớ lại một thời tuổi teen mộng mơ hoa bướm - Ảnh: Chụp từ clip

Sau cuộc trò chuyện, hai nhân vật chính tỏ ra ăn ý và bắt đầu tìm hiểu nhau. Quỳnh Như an ủi và chủ động trò chuyện cùng Minh Tâm rất nhiều tuy nhiên khi chuẩn bị đưa ra quyết định có "chịu đèn" hay không thì cô nàng lại bắt đầu cẩn trọng và suy nghĩ. Về phía Minh Tâm, anh cũng do dự chưa dứt khoác khiến khán giả vô cùng lo lắng.

ghep doi than toc 4
Cả hai đưa ra quyết định khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh: Chụp màn hình

Điều gì đến cũng đến, cả hai quyết định không hẹn hò khiến MC Cát Tường mỉm cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí và chúc hai bên mau chóng tìm được ý trung nhân trong tương lai.

ghep doi than toc 5
Một số bình luận của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại show hẹn hò của cặp đôi này vẫn nhận về lượt bình luận rôm rả từ cư dân mạng và ai nấy đều xuýt xoa nghẹn ngào cho đường tình trường khá bi đát của anh chàng Minh Tâm trong chương trình trên.

Lạ đời: Tài xế trung niên đi ra mắt bạn gái bị mẹ ruột chửi té tát, con dâu cũ bị 'réo' tên, màn 'chốt đơn' lại quá ngỡ ngàng

Lạ đời: Tài xế trung niên đi ra mắt bạn gái bị mẹ ruột chửi té tát, con dâu cũ bị 'réo' tên, màn 'chốt đơn' lại quá ngỡ ngàng

Ai đời xuất hiện trên sóng Hẹn Ăn Trưa người đàn ông trung niên bị mẹ bóc phốt liên tục, tuy nhiên cái kết khiến người xem bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đoan minh ghép đôi thần tốc tâm minh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 33 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 33 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43