Chương trình Ghép đôi thần tốc luôn khiến dân mạng xôn xao vì nhiều tình huống tréo ngoe. Hết cô bạn Đoan Minh xin trai 500 triệu kinh doanh thì mới đây một anh chàng tên Tâm Minh xuất hiện trên sóng đã tâm sự từng lâm vào đường tình bi đát khi người yêu đồng ý thì bỗng qua đời.

Tâm Minh hôn tay Cát Tường khiến cô bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong show mới đây, Tâm Minh (36 tuổi - kinh doanh mỹ phẫm) nghẹn ngào kể lại tình trường như phim Hàn của mình. Anh bộc bạch: "Tôi là một người khá hoạt ngôn và chân thành. Thế nhưng, tình trường của tôi lại khá trắc trở, tôi có đến 18 mối tình đơn phương, trải dài suốt những năm học cấp ba. Đó đều là những mối tình thầm kín, không được đáp lại. Tới tận năm 2019, tôi mới có được mối tình chính thức đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới hiện tại. Như vậy, sau 18 năm yêu đơn phương, tôi đã được một lần yêu thật sự. Mối tình này để lại cho tôi nhiều cảm xúc và sự xót xa, khó có thể phải mờ. Chúng tôi quen nhau được 9 tháng thì người yêu tôi bị ung thư. Thời gian đó, tôi cũng vào viện nuôi bạn. Ba tháng sau người yêu tôi mất, tôi cũng theo về Bến Tre để lo đám cho trọn vẹn".