Lạ đời: Tài xế trung niên đi ra mắt bạn gái bị mẹ ruột chửi té tát, con dâu cũ bị 'réo' tên, màn 'chốt đơn' lại quá ngỡ ngàng

Tin tức giải trí 16/07/2021 14:51

Ai đời xuất hiện trên sóng Hẹn Ăn Trưa người đàn ông trung niên bị mẹ bóc phốt liên tục, tuy nhiên cái kết khiến người xem bất ngờ.

Trong show Hẹn Ăn Trưa mới được cư dân mạng "đào lại", người xem chưa kịp cảm thấu câu chuyện thì bỗng dưng tá hỏa vì màn bóc phốt liên tục của đàng trai. Nhiều khán giả tập trung chú ý và bất ngờ hơn ở phán ứng của bên đàng gái. Cụ thể, hai nhân vật chính là là anh Dương Khắc Niệm (47 tuổi) và chị Huỳnh Thị Thu Anh (46 tuổi). Được sự ủng hộ từ gia đình và con cái, dù ở tuổi xế chiều, cả hai vẫn mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình để tìm được một nửa yêu thương sau nhiều năm cô đơn.

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Đang yên đang lành thì... - Ảnh: Chụp từ clip
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...mẹ chồng tương lai xuất hiện tung liên hoàng 'phốt' khiến hai bên 'nín thinh' 

Đàng trai đã mạnh dạn chia sẻ bí mật của mình: "Điểm yếu mình nói chung là nóng tính, khó tính, thẳng tính với nhậu nhiều. Mỗi lúc buông vô lăng ra là uống với anh em chiến hữu, mỗi lần chắc gần một thùng". Anh tâm sự thêm rằng do công việc tài xế chỉ chạy sáng và chiều, thời gian còn lại nếu không ngủ thì đi nhậu cùng anh em. Một phần đến từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó làm anh thấy cô đơn nên mượn men say cho vơi nỗi buồn. Khắc Niệm có hai người con, hiện anh đang sống cùng bố mẹ và con lớn.

Đang yên đang lành thì mẹ anh Niệm xuất hiện bắt đầu màn liên hoàn "phốt": "Bây giờ xử lý nó không được, nó hay giận dỗi lắm! Từ cái giận đó mà không ai muốn nói chuyện, mình có lỗi nhưng không biết lỗi của mình. Hỏi cháu chứ bây giờ ai không có bạn bè nhưng người ta nhậu 1 cách vừa phải thôi, lôi bạn đến lúc nào cũng ngủ ở trong nhà luôn. Cái đó là cô không đồng ý, không thích. Nếu trúng gió, phải cảm thì sao? Hai bác là người chịu trách nhiệm đầu tiên, nó (chỉ vào anh Niệm) đâu có biết cái gì đâu...". 

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Nam chính và nữ chính trong show Hẹn Ăn Trưa ngồi nín thinh nghe mẹ giảng đạo - Ảnh: Chụp từ clip

"Cô thì nóng tính lắm mà nói xong là thôi. Ở với con dâu mười mấy năm, cô rất là thương, chưa bao giờ cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn thằng này (lại chỉ vào con trai). Cô nói là nó nghe, chứ như thằng này còn cãi. Con dâu cô không bao giờ cãi mà nó biết nghe, còn làm giỏi nữa, chỉ mắc mỗi bệnh... đi theo trai. Cái bệnh đó thì không thể chấp nhận được, nói thẳng". Mẹ anh Niệm chia sẻ thêm.

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Khán giả khen mẹ chồng chửi quá hay - Ảnh: Chụp màn hình
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Cả hai nhân vật chính đã kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau sau màn tung 'phốt' của mẹ chồng - Ảnh: Internet

Khán giả một phen lo lắng cho cả hai khi mẹ đàng trai đưa ra quá nhiều bí mật hơi khó nghe của con trai tuy nhiên sau đó dù cả hai nhân vật chính câm nín nhưng cũng đồng ý hẹn hò. Sau khi được mai mối, anh Niệm & chị Thu Anh đã chính thức về chung một tổ ấm vào đầu năm 2021. Trong tình duyên chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn nhỉ, đâu ai biết trước được chữ ngờ?

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