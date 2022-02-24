Dù không thường xuyên khoe đồ hiệu như các mỹ nhân khác nhưng Hòa Minzy vẫn được coi là một "yêu nữ hàng hiệu" của Vbiz khi loạt túi xách mà cô sở hữu đều có giá trị không hề nhỏ

Ngoài giọng ca đầy nội lực và nhan sắc xinh đẹp. Cuộc sống xa hoa của giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp cũng là điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Được biết, Hòa Minzy sở hữu bộ sưu tập túi xách giá trị không hề nhỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong Vbiz, Hòa Minzy không phải là một mỹ nhân có thói quen phô trương hàng hiệu, tuy nhiên cô nàng vẫn được coi là một đại gia ngầm khi sở hữu hàng loạt những items thời trang đến từ các nhà mốt hàng đầu trên thế giới. Điển hình bộ sưu tập túi hiệu của nữ ca sĩ vô cùng nhiều và đắt đỏ. Có những chiếc giá trị bằng cả một căn hộ, thậm chí là có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Hòa Minzy từng khoe khéo chiếc tủ trưng đầy các túi xách hàng hiệu. Chỉ một khoảnh khắc đủ khiến người hâm mộ phải trầm trồ, xuýt xoa trước độ giàu có, chịu chi của giọng ca Rời Bỏ. Bóc giá các item túi hiệu của Hòa Minzy, ai nấy ngỡ ngàng vì tổng giá trị khủng, đáng giá cả gia tài. Hòa Minzy sở hữu nhiều phiên bản của các nhãn hàng túi xách có tiếng trên thế giới.

Ngoài ra, túi hiệu của Chanel cũng được Hòa Minzy vô cùng ưa chuộng. Giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp thường xuyên xuất hiện với một chiếc túi Chanel Classic phiên bản màu trắng có giá trị khoảng 175 triệu đồng. Ngoài ra cô cũng sở hữu thêm hai chiếc khác màu đỏ và màu đen. Nhìn ngắm bộ sưu tập của Hòa Minzy, nhiều người còn trêu đùa rằng tưởng cô nàng đang “chơi đồ hàng”. Không chỉ thương hiệu Hermès, ca sĩ Hoà Minzy cũng sử dụng thêm nhiều túi xách hàng hiệu khác. Đơn cử như túi Lady Dior da bê đen hơn 113 triệu đồng… Chắc hẳn, người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước bộ sưu tập túi xách tiền tỷ của Hòa Minzy. Qua đây có thể thấy nữ ca sĩ chẳng hề thua kém bất cứ một mỹ nhân "chịu chơi" nào, chỉ là không thích phô trương. Thế mới thấy phụ nữ cứ độc lập tài chính, bản lĩnh như Hòa Minzy thì có thể tự mua được tất cả những thứ mình yêu thích mà chẳng cần đến ai. Ảnh: FBNV, Internet

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