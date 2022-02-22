Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề

Sau khi công bố chính thức chia tay với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm, Hòa Minzy được mọi người đánh giá nhan sắc ngày càng thăng hạng, vóc dáng vẫn vô cùng thon gọn, trẻ trung không kém cạnh mỹ nhân nào trong Showbiz Việt dù đã qua 1 lần sinh nở.
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Những ngày gần đây, thông tin tình tan vỡ của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Được biết cặp đôi chia tay vì không còn tiếng nói chung, tuy nhiên dù đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, văn mình và cùng nhau nuôi dương bé Bo.
Giọng ca "Rời bỏ" sở hữu nhan sắc tự nhiên không hề tác động dao kéo, cô chỉ chỉnh lại răng để nụ cười tươi tắn rạng ngời hơn. Sau nhiều năm làm nghề và trải qua 1 lần sinh nở, nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng nhuận sắc, khác hẳn thời chập chưng vào nghề.
Hòa Minzy giờ đây biết được nhan sắc mình hợp với kiểu tóc nào, làn da hợp với màu tóc nào...make up nhẹ nhàng tự nhiên hơn trước kia nên nhìn gương mặt lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung và rất có thần thái.
Những năm gần đây đã thay đổi gu thời trang của mình đa số mang phong cách thanh lịch, nữ tính và sành điệu hơn so với trước kia. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy thường xuyên up ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.
Được biết, nữ ca sĩ chính thức hẹn hò vào năm 2017, thiếu gia Minh Hải không hoạt động trong giới giải trí, là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An.
Sau nhiều năm hạnh phúc bên nhau, hiện cả hai đã đường ai nấy đi. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc để con trai không bị thiếu thốn tình cảm. Bên cạnh đó, cả hai dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau, bảo vệ đối phương trước những lời lẽ mang tính công kích.
Ảnh: FBNV