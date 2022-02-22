Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề

Hậu trường 22/02/2022 07:00

Sau khi công bố chính thức chia tay với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm, Hòa Minzy được mọi người đánh giá nhan sắc ngày càng thăng hạng, vóc dáng vẫn vô cùng thon gọn, trẻ trung không kém cạnh mỹ nhân nào trong Showbiz Việt dù đã qua 1 lần sinh nở.

Những ngày gần đây, thông tin tình tan vỡ của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Được biết cặp đôi chia tay vì không còn tiếng nói chung, tuy nhiên dù đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, văn mình và cùng nhau nuôi dương bé Bo. 

Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 1
Nhan sắc đằm thắm, mặn mà của Hòa Minzy - Ảnh: Internet

Giọng ca "Rời bỏ" sở hữu nhan sắc tự nhiên không hề tác động dao kéo, cô chỉ chỉnh lại răng để nụ cười tươi tắn rạng ngời hơn. Sau nhiều năm làm nghề và trải qua 1 lần sinh nở, nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng nhuận sắc, khác hẳn thời chập chưng vào nghề.

Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 2
Nhan sắc Hòa Minzy vào cuối năm 2016. Ảnh: internet
Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 3
Nữ ca sĩ hiện tại make up nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn được nhan sắc - Ảnh: Internet

Hòa Minzy giờ đây biết được nhan sắc mình hợp với kiểu tóc nào, làn da hợp với màu tóc nào...make up nhẹ nhàng tự nhiên hơn trước kia nên nhìn gương mặt lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung và rất có thần thái. 

Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 4
Hòa Minzy dù đã sinh con nhưng nhan sắc vẫn rất trẻ trung nhờ vào cách phối đồ 'cao tay' - Ảnh: FBNV

Những năm gần đây đã thay đổi gu thời trang của mình đa số mang phong cách thanh lịch, nữ tính và sành điệu hơn so với trước kia. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy thường xuyên up ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.

Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 5
Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 6
Hòa Minzy và con trai cưng - Ảnh: FBNV
Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc sau khi nhập hội 'gái một con': CĐM ngỡ ngàng vì ngày càng mặn mà, khác xa thời chập chững vào nghề - Ảnh 7
Mỗi khi tung ảnh trên trang cá nhân cả hai mẹ con đều được nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì quá dễ thương - Ảnh: FBNV

Được biết, nữ ca sĩ chính thức hẹn hò vào năm 2017, thiếu gia Minh Hải không hoạt động trong giới giải trí, là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An. 

Sau nhiều năm hạnh phúc bên nhau, hiện cả hai đã đường ai nấy đi. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc để con trai không bị thiếu thốn tình cảm. Bên cạnh đó, cả hai dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau, bảo vệ đối phương trước những lời lẽ mang tính công kích. 

Ảnh: FBNV

Không riêng Hòa Minzy, nhiều mỹ nhân trong Showbiz Việt không làm đám cưới nhưng vẫn khiến CĐM ghen tỵ: Người bên nhau gần 2 thập kỷ, người viên mãn 'đủ nếp đủ tẻ'

Không riêng Hòa Minzy, nhiều mỹ nhân trong Showbiz Việt không làm đám cưới nhưng vẫn khiến CĐM ghen tỵ: Người bên nhau gần 2 thập kỷ, người viên mãn 'đủ nếp đủ tẻ'

Sau sự việc Hòa Minzy chia tay với bạn trai thiếu gia sau 5 năm gắn bó, chủ đề các mỹ nhân trong Showbiz không làm đám cưới hiện được cộng đồng mạng khơi lại. Dù vậy, cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc, lâu dài nhất có cặp đôi Thu Phương - Dũng Taylor.

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