Hòa Minzy: Cầu xin cư dân mạng đừng trách anh Hải, xin hãy để mọi chuyện kết thúc văn minh

Hậu trường 20/02/2022 07:30

Ngày 19/2, Hòa Minzy chính thức xác nhận đã chia tay Minh Hải sau hơn 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ hiện tại chỉ mong cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy bé Bo, mong cư dân mạng đừng trách anh Hải.

Sau gần 5 năm bên nhau, mạng xã hội xôn xao khi Hoà Minzy đăng tải tâm thư, xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia. Đồng thời, mong cư dân mạng đừng vào trang của Minh Hải nói hay trách móc, xin hãy tôn trọng quyết định của cả hai. 

Hòa Minzy nhấn mạnh lý do chia tay là vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau và không tìm được tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng, hoàn toàn không phải do yêu xa hay có người thứ ba chen vào. 

Hòa Minzy: Cầu xin cư dân mạng đừng trách anh Hải, xin hãy để mọi chuyện kết thúc văn minh - Ảnh 1

Hoà Minzy xác nhận tan vỡ mối tình 5 năm với bạn trai thiếu gia trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Để tránh sự việc đi quá xa, mới đây, Hoà Minzy tiếp tục đăng tải story, cầu xin mọi người tôn trọng quyết định của mình và để mọi chuyện kết thúc bình yên. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Xin mọi người đừng vào trang của anh Hải nói hay trách anh ấy nữa ạ! Hãy tôn trọng quyết định của em và để mọi chuyện kết thúc trong bình yên như status em đăng thôi được không? Vì như vậy hai đứa em mới có thể thoải mái giữ mối quan hệ và cùng chăm sóc Bo nữa. Thương em thì giúp em nhé mọi người".

Hòa Minzy: Cầu xin cư dân mạng đừng trách anh Hải, xin hãy để mọi chuyện kết thúc văn minh - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình.

Điều khiến công chúng thấy buồn nhất cho Hòa Minzy đấy là dù cả hai đã có con trai chung là bé Bo nhưng tới nay, nữ ca sĩ Bắc Ninh vẫn chưa được cưới hỏi đàng hoàng và đăng ký kết hôn. 

Hòa Minzy: Cầu xin cư dân mạng đừng trách anh Hải, xin hãy để mọi chuyện kết thúc văn minh - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Hòa Minzy được rất nhiều người yêu mến.

Nhiều người cho rằng cô gái nào khi sinh con cho người mình yêu cũng sẽ mong muốn có một danh phận nên bắt đầu đặt nhiều nghi vấn trước hành động của Minh Hải. Có lẽ vì quá thương Hoà mà một bộ phận cư dân mạng vẫn buông những lời không hay đến Minh Hải.

Ảnh: FBNV, ảnh chụp màn hình

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