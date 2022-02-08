Văn Mai Hương lộ bụng tròn căng như mang bầu, CĐM ngỡ ngàng đến 'bật ngửa' khi biết được sự thật

Văn Mai Hương lộ phần bụng dưới căng tròn khi diện trang phục trong chuyến du lịch đến Phú Quốc.
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Nữ ca sĩ Văn Mai Hương mới đây đã khoe streetstyle ấn tượng, đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật. Trang phục phản chủ, chiếc váy mong manh, phản chủ chất liệu bằng lụa càng khiến người mặc trông béo hơn lộ rõ phần bụng khiến dân tình xôn xao cứ ngỡ đang mang bầu.
Văn Mai Hương lại khiến dân tình bất ngờ với chiếc váy để lộ phần bụng tròn căng.
Tất cả là do trang phục phản chủ, hiện tại dù đã giảm cân thành công, nhưng Văn Mai Hương đã khiến dân tình không khỏi lo lắng vì nhiều lần để lộ đôi chân gầy tong teo như que củi...
Trước đó, vào hồi tháng 12/2019, cô bị tung các clip nhạy cảm vì bị hack camera tại nhà riêng năm 2015.
Khi gặp sự cố lộ clip nhạy cảm, Văn Mai Hương suy sụp, bày tỏ chỉ muốn chết. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Hiện sau khi trải qua nhiều biến cố, trong cả âm nhạc và đời sống, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ muốn hướng đến sự bình yên trong tâm khảm và tập trung rèn giũa giọng hát.
Ảnh: FBNV