Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn'

Hậu trường 08/02/2022 14:08

Vợ cũ Hoàng Anh có phản ứng gay gắt khi Thắm Bebe xác nhận sẽ ly hôn với doanh nhân Kevin Nguyễn, tố chồng lăng nhăn và cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Sau khi Thắm Bebe bị chồng tố ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Như (vợ cũ Hoàng Anh) bất ngờ đăng tải dòng trạng thái động viên chồng Thắm Bebe: "Và đến cuối cùng hai anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt, vẫn nể anh vì dám hạ cái tôi của một người đàn ông xuống để bảo vệ các con và hạnh phúc gia đình. Thôi! Hãy cố gắng lên ông anh và mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho những người xứng đáng".

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn' - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây chú ý cộng đồng mạng.

Trước động thái tố ngược lại của Thắm Bebe, mới đây doanh nhân Kevin Nguyễn cũng đã lên tiếng trên sóng livestream ngày 8/2, chồng Thắm Bebe cũng xác nhận hôn nhân giữa cả hai không hạnh phúc, anh đã cố gắng vun đắp vì các con nhưng đến thời điểm hiện tại thì không còn cách cứu vãn được nữa. 

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn' - Ảnh 2
Chồng của Thắm Bebe chính thức lên tiếng sau ồn ào bị tố ngược lại.

Trong livestream chồng Thắm Bebe ngậm ngùi chia sẻ: "Thứ nhất xin thay mặt gia đình nhỏ của Kevin Nguyễn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và bạn bè thân hữu vì trong những ngày qua Thắm Bebe đã đưa thông tin xấu và làm phiền đến các cháu và cộng đồng mạng, sở dĩ Kevin im lặng đến phút này là đang kiềm chế để vì gia đình vì các con, các cháu vô tội. Không muốn các cháu sau này lớn khi nhìn cha mẹ đấu tố với nhau trên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các con, chúng tôi đang sống trên đất nước Hoa Kỳ xứ sở văn mình sẽ giải quyết sự việc này một cách êm đẹp theo trình pháp lý của hoa kỳ.

Chọn cách giải quyết sự việc một cách êm đềm trong im lặng để hai vợ chồng tìm ra tiếng nói chung, chọn im lặng không phải vì nhu nhược hay một người tồi chỉ vì muốn níu giữ hạnh phúc gia đình mà đã cực khổ xây dựng 10 năm nay. Không muốn những lời sai sự thật tiếp tục tiếp diễn và ngày càng đi quá xa và tổn thương nhau cho đến mức không nhìn mặt nhau sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các con sau này. 

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn' - Ảnh 3
Doanh nhân Kevin Nguyễn và Thắm Bebe đã từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Lập tức Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh đã chia sẻ livestream của doanh nhân Kevin Nguyễn còn nhấn mạnh: "Cả nhà hãy chia sẻ và lưu lại live này để tránh sẽ bị mất".

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn' - Ảnh 4

Sau những ồn ào bị tố ngoại tình, doanh nhân Kevin Nguyễn đã tuyên bố sẽ "giải quyết trong im lặng". Hiện, bài đăng của chồng Thắm Bebe nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Ảnh: FBNV, chụp màn hình.

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