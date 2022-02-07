Tú Hảo đẹp tựa minh tinh Hong Kong trong bộ ảnh đầu năm, CĐM 'xỉu up, xỉu down' vì thần thái ngút ngàn, sắc vóc miễn chê

Bộ ảnh "Hong Kong - Good Old Days” vừa được ra mắt với sự góp mặt của quán quân “Gương mặt thương hiệu 2017” - Tú Hảo và người mẫu Hùng Phạm.

Mở màn năm Nhâm Dần 2022, Tú Hảo và người mẫu Hùng Phạm kết hợp với nhiếp ảnh gia Dzũng Yoko thực hiện bộ ảnh “Hong Kong - Good Old Days”.

Được biết, bộ ảnh lần này lấy cảm hứng từ điện ảnh Hong Kong thập niên 80-90 để thực hiện bộ ảnh này.

Áo vest gam màu cam nổi bật với phần cầu vai vuông, kết hợp cùng với chân váy màu tối là đặc trưng của phong cách này.

Bộ ảnh như thước phim hoài niệm về thời hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông thập niên 80-90.

Kết hợp với chân váy màu tối, tạo nên nét đặc trưng ấn tượng.

Nhấn nhá thêm chính là lối trang điểm đậm, tông màu mắt khói cùng kiểu tóc búi phồng uốn lơi.

Khi bộ ảnh được tung ra, không CĐM mà ngay lập tức, nhiều người nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh... cũng dành vô vàn lời khen.

Tú Hảo là cái tên quen thuộc trong làng mốt Việt với phong cách thời trang đa dạng, hiện là một fashionista được nhiều người yêu mến và luôn được các NTK và nhãn hàng tin tưởng, lựa chọn.

Ảnh: FBNV

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