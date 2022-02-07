Động thái mới nhất của Quỳnh Thư giữa ồn ào 'tiểu tam' chưa có hồi kết, bất ngờ nhắc đến sự rộng lượng', CĐM ngán ngẩm 'lại chuyện gì nữa đây?'

Hậu trường 07/02/2022 14:06

Quỳnh Thư tiếp tục đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, mặc dù bị réo tên suốt trên các trang mạng xã hội ngay sau khi Diệp Lâm Anh xác nhận chuyện chồng cô ngoại tình với nữ người mẫu.

Sáng ngày 13/1, Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận với giới truyền thông báo chí về cuộc hôn nhân của mình với thiếu gia Đức Phạm đã đặt dấu chấm hết. Nguyên nhân khiến cô không còn sức chịu đựng và không muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình của mình một phần là vì có "trà xanh" chen vào, người thứ ba được chính nữ diễn viên xác định là Quỳnh Thư, người bị cư dân mạng réo tên suốt nhiều ngày qua.

Gần đây nhất, "tiểu tam trong vòng nghi vấn" - Quỳnh Thư đã đăng tải 2 hình vô cùng sexy kèm dòng trạng thái: "Khả năng mỉm cười khi bị hiểu nhầm chứng tỏ bạn là người có giáo dục. Khi bạn bị đối xử bất công và bạn mỉm cười bình thản, đó là sự rộng lượng. Khi bạn bị lợi dụng và bạn có thể mỉm cười, bạn là người cởi mở". 

Động thái mới nhất của Quỳnh Thư giữa ồn ào 'tiểu tam' chưa có hồi kết, bất ngờ nhắc đến sự rộng lượng', CĐM ngán ngẩm 'lại chuyện gì nữa đây?' - Ảnh 1

Bất chấp mọi gièm pha, Quỳnh Thư vẫn giữ im lặng bình thản đăng loạt ảnh đón xuân. Ngoài lời khen, một số dân mạng lại nêu quan điểm rằng Quỳnh Thư đang cố tình "dửng dưng" trước hàng loạt ồn ào.

Động thái mới nhất của Quỳnh Thư giữa ồn ào 'tiểu tam' chưa có hồi kết, bất ngờ nhắc đến sự rộng lượng', CĐM ngán ngẩm 'lại chuyện gì nữa đây?' - Ảnh 2
Động thái mới nhất của Quỳnh Thư giữa ồn ào 'tiểu tam' chưa có hồi kết, bất ngờ nhắc đến sự rộng lượng', CĐM ngán ngẩm 'lại chuyện gì nữa đây?' - Ảnh 3
Động thái mới nhất của Quỳnh Thư giữa ồn ào 'tiểu tam' chưa có hồi kết, bất ngờ nhắc đến sự rộng lượng', CĐM ngán ngẩm 'lại chuyện gì nữa đây?' - Ảnh 4

Từ ngày dính lùm xùm "trà xanh" Quỳnh Thư vẫn giữ im lặng, không đả động gì đến ồn ào này, chỉ nói bóng gió về đạo đức, tư cách con người. Tuy nhiên, cô lại hạn chế tính năng bình luận mặc dù "tâm bão" người thứ ba vẫn chưa hạ nhiệt, động thái của Quỳnh Thư vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình

Quỳnh Thư: "Gặp nhau muộn chút cũng có sao, anh đúng độ chín chắn, em sang tuổi dịu dàng"

Quỳnh Thư: "Gặp nhau muộn chút cũng có sao, anh đúng độ chín chắn, em sang tuổi dịu dàng"

Sau ồn ào tình ái, Quỳnh Thư liên tục chia sẻ loạt ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, mặn mà lên MXH.

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