Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao

"Thế giới này không dành cho người có tiền, cũng không dành cho người có quyền, mà dành cho người có tâm", Quỳnh Thư chia sẻ. Ở story tiếp theo, nữ diễn viên khẳng định chắc nịch: "Đến cuối cùng quan trọng nhất là người bên cạnh mình".

Dù không biết rõ ý nghĩa sau dòng chú thích của Quỳnh Thư là gì, nhưng story này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Là cái tên bị réo gọi liên tục khi dính nghi vấn người thứ ba khiến cho hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh như “giọt nước tràn ly”, Quỳnh Thư không hề lên tiếng một cách chính thức mà chỉ thường xuyên đăng các stutus nhằm ẩn ý điều gì đó trên mạng xã hội.

Dù không phải nguồn cơn dẫn đến sự rạn nứt của vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sự xuất hiện của Quỳnh Thư lại chính lại dẫn đến "giọt nước làm tràn ly"

Hiện tại, sau hơn 10 ngày kể từ khi Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận ly thân với chồng thiếu gia vì "tiểu tam", Quỳnh Thư vẫn là cái tên bị netizen "soi" nhất cử nhất động. Trước đó, khi vướng nghi vấn cặp kè Đức Phạm, khiến hôn nhân của thiếu gia này và Diệp Lâm Anh đổ vỡ, nữ diễn viên kia khẳng định sống không sai với bản thân. Cô cũng tuyên bố sẽ công khai sự thật, mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng ám chỉ chồng Diệp Lâm Anh "vì sĩ diện người đàn ông mà không muốn phanh phui mọi thứ".