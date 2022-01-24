Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 24/01/2022 19:50

Giữa lúc drama tình tay ba Diệp Lâm Anh – Đức Phạm – Quỳnh Thư đang “căng như dây đàn”, Quỳnh Thư bị réo gọi nhiều nhất nhưng cô vẫn thản nhiên chia sẻ nhiều status úp mở, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngay sau khi vợ chồng Diệp Lâm Anh – Đức Phạm chính thức ly thân, người mẫu nội y Quỳnh Thư lại đăng story Instagram khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Quỳnh Thư - người bị netizen réo gọi liên tục khi dính nghi vấn là người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh

Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh trong bộ phim Diệp Vấn, kèm theo đó là những dòng chú thích đầy tâm trạng.

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3

Mới đây nhất, Quỳnh Thư đăng story cùng vài dòng ẩn ý thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

"Thế giới này không dành cho người có tiền, cũng không dành cho người có quyền, mà dành cho người có tâm", Quỳnh Thư chia sẻ. Ở story tiếp theo, nữ diễn viên khẳng định chắc nịch: "Đến cuối cùng quan trọng nhất là người bên cạnh mình".

Dù không biết rõ ý nghĩa sau dòng chú thích của Quỳnh Thư là gì, nhưng story này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Là cái tên bị réo gọi liên tục khi dính nghi vấn người thứ ba khiến cho hôn nhân của vợ chồng Diệp Lâm Anh như “giọt nước tràn ly”, Quỳnh Thư không hề lên tiếng một cách chính thức mà chỉ thường xuyên đăng các stutus nhằm ẩn ý điều gì đó trên mạng xã hội.

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Dù không phải nguồn cơn dẫn đến sự rạn nứt của vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sự xuất hiện của Quỳnh Thư lại chính lại dẫn đến "giọt nước làm tràn ly"

Hiện tại, sau hơn 10 ngày kể từ khi Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận ly thân với chồng thiếu gia vì "tiểu tam", Quỳnh Thư vẫn là cái tên bị netizen "soi" nhất cử nhất động. Trước đó, khi vướng nghi vấn cặp kè Đức Phạm, khiến hôn nhân của thiếu gia này và Diệp Lâm Anh đổ vỡ, nữ diễn viên kia khẳng định sống không sai với bản thân. Cô cũng tuyên bố sẽ công khai sự thật, mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng ám chỉ chồng Diệp Lâm Anh "vì sĩ diện người đàn ông mà không muốn phanh phui mọi thứ".

Liên tục đăng đàn nói đạo lý khi vợ chồng Diệp Lâm Anh ly thân, Quỳnh Thư lại có động thái mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Trước đó, Quỳnh Thư cũng cho rằng "vì sĩ diện của đàn ông" mà cô không muốn phanh phui mọi chuyện

 

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Từ khóa:   Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh người thứ ba Quỳnh Thư

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