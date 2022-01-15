Sau 15 năm gắn bó cực thân thiết, Quỳnh Thư “nghỉ chơi” với Vũ Khắc Tiệp là do đâu?

Đang là cái tên chiếm trọn mọi spotlight, mối quan hệ thân thiết lâu dài 15 năm của Quỳnh Thư với Vũ Khắc Tiệp cũng bị netizen quan tâm trở lại.

Vừa qua giữa lùm xùm Quỳnh Thư là người thứ ba khiến mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia rạn nứt, mọi thông tin về đời tư cũng như mối quan hệ xung quanh của cựu người mẫu nội y cũng được cộng đồng mạng đưa vào tầm ngắm. Quỳnh Thư đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng vì vướng ồn ào người thứ 3 Netizen còn “khui” lại được khoảnh khắc thân thiết giữa Quỳnh Thư, Vũ Khắc Tiệp và Diệp Lâm Anh một năm về trước. Thế nhưng giờ đây, mối quan hệ của Quỳnh Thư và Diệp Lâm Anh lại trở thành mối quan hệ giữa “chính thất” và “tiểu tam”. Còn với Vũ Khắc Tiệp, sau 15 năm thăng trầm gắn bó, thì Quỳnh Thư cũng đã chính thức lên tiếng “cạch mặt” đàn anh.

Bức ảnh chụp chung Quỳnh Thư - Diệp Lâm Anh - Vũ Khắc Tiệp nhưng giờ đây các mối quan hệ này của Quỳnh Thư đều thay đổi theo chiều hướng xấu Ít ai biết rằng, bên cạnh "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, Quỳnh Thư cũng là chân dài thu hút sự chú ý của dư luận với mối quan hệ thân thiết hơn 15 năm với "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp. Họ được xem là tri kỷ của làng giải trí từ khoảng những năm 2005 - 2006, thậm chí mối quan hệ này còn "thân tưởng chết".Không chỉ đồng hành trong những cuộc vui, cả hai còn rất gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Quỳnh Thư và Vũ Khắc Tiệp là tri kỷ của nhau khi có tình bạn kéo dài 15 năm Ngoài công việc, ông bầu và chân dài này còn khiến công chúng mắt tròn mắt dẹt với những chuyến du lịch sang chảnh. Trong nhiều khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp cũng không ngần ngại làm điều ngọt ngào với "gà cưng". Thậm chí trong một vlog do chính mình thực hiện, Vũ Khắc Tiệp cũng từng dành những lời ngọt ngào nói về đàn em: “Quỳnh Thư là một trong những người em thân thiết, quan trọng với tôi trong suốt 15 năm qua, đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm".

Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc mà cả hai còn có rất nhiều khoảnh khắc thân mật, gần gũi Tuy nhiên vào cuối tháng 3/2021, tin đồn Quỳnh Thư - Vũ Khắc Tiệp nghỉ chơi rộ lên. Cả hai không còn follow nhau trên Instagram. Không chỉ có vậy, khi xuất hiện cùng nhau trong sự kiện cả hai "phũ phàng" ngó lơ nhau dù chỉ cách một chiếc ghế của Ngọc Trinh. Chưa dừng lại ở đó, hành động thẳng tay cắt hình "ông bầu" ra khỏi bài đăng của mình trong khoảnh khắc đăng tải ảnh tập thể trong một sự kiện trên trang cá nhân càng khiến nhiều người củng cố nghi vấn mối quan hệ của cặp đôi này có vấn đề. Quỳnh Thư thẳng tay cắt ảnh Vũ Khắc Tiệp ra khỏi khung hình trong bài đăng trên mạng xã hội Tương tự, ở tất cả hình ảnh, clip Vũ Khắc Tiệp đăng tải trong chuyến đi này, Quỳnh Thư cũng không thấy hiện diện. Sau khi nhiều người xôn xao bàn tán, người mẫu Quỳnh Thư cũng lên tiếng xác nhận thông tin “cạch mặt” người anh thân thiết: "Quỳnh Thư với Ngọc Trinh thì mối quan hệ vẫn rất bình thường, nhưng chỉ có với anh Khắc Tiệp thì chắc không còn như trước được nữa.Nếu như mọi người để ý thì có thể thấy hành động đã nói lên tất cả về mối quan hệ của Quỳnh Thư với anh Tiệp. Bản thân Quỳnh Thư cũng tiếc cho tình bạn 15 năm, nhưng mọi thứ là duyên hết thì thôi vậy", Quỳnh Thư chia sẻ. Tuy nhiên, người đẹp không hé lộ rõ nguyên do khiến tình bạn hơn thập kỷ tan vỡ. Sau đó, cả hai người cũng không còn nói về nhau nữa. Quỳnh Thư cho biết mối quan hệ của cô với Ngọc Trinh vẫn bình thường nhưng thừa nhận cô và Vũ Khắc Tiệp không còn được như trước Quỳnh Thư cũng cảm thấy tiếc cho tình bạn kéo dài hơn thập kỷ này nhưng do hết duyên nên cũng đành chấp nhận

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh Thật trùng hợp khi cư dân mạng phát hiện ra cả hai người bạn thân của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là Quỳnh Thư và Linh Chi đều bị gắn mác “Tuesday” phá hoại hôn nhân của người khác khiến cư dân mạng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-15-nam-gan-bo-cuc-than-thiet-quynh-thu-nghi-choi-voi-vu-khac-tiep-la-do-dau-446100.html