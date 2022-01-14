Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh

Hậu trường 14/01/2022 16:07

Thật trùng hợp khi cư dân mạng phát hiện ra cả hai người bạn thân của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là Quỳnh Thư và Linh Chi đều bị gắn mác “Tuesday” phá hoại hôn nhân của người khác khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Hội bạn thân có vẻ “sang – xịn – mịn” của Ngọc Trinh toàn những cô gái sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng và sexy hết nấc khi thường xuyên hở bạo. Nhưng trùng hợp thay, trong số đó cư dân mạng “soi” ra hai mỹ nhân vướng nhiều ồn ào tình ái, thậm chí là “trà xanh” chen chân vào gia đình người khác. Hai mỹ nhân gợi cảm này không ai khác chính là Quỳnh ThưLinh Chi.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 1
Quỳnh Thư - Linh Chi đều nằm trong hội bạn thân của Ngọc Trinh

 

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 2
Trùng hợp thay cả hai đều dính lùm xùm "tiểu tam"

Quỳnh Thư

Gần đây nhất là ồn ào của Quỳnh Thư liên quan đến hôn nhân gia đình Diệp Lâm Anh – Đức Phạm. Nữ diễn viên bị tố là "tiểu tam" khi thường xuyên lộ hint hẹn hò cùng đại gia Đức Phạm tại nhà riêng của mình. Sau khi Diệp Lâm Anh chuyển ra khỏi nhà chồng, bà mẹ hai con cũng ngầm thừa nhận chồng Đức Phạm ngoại tình với nữ diễn viên Quỳnh Thư. Mặc dù không nói thẳng tên, nhưng Diệp Lâm Anh rất đau lòng khi thấy clip và ảnh du hí Phú Quốc của chồng cũ bên Quỳnh Thư tràn ngập khắp các mặt báo.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 3
Quỳnh Thư vướng ồn ào "trà xanh" chen chân vào gia đình Diệp Lâm Anh - Đức Phạm

Không chỉ vậy, Quỳnh Thư còn khiến cư dân mạng không khỏi bất bình vì trước đó, cô lên tiếng khẳng định bản thân không có lỗi và không sống sai với chính mình. Thậm chí, cựu người mẫu nội y còn được phong là "nữ hoàng đạo lý" khi cô thường dùng những triết lý sống nhưng bản thân lại vướng nghi án làm "tiểu tam". Một chia sẻ của nữ diễn viên bị "đào" lại giữa ồn ào: "Quỳnh Thư không thích người thứ ba và tôi cũng sẽ không để bản thân mình trở thành người thứ ba trong bất kì hoàn cảnh nào".

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 4
Là cựu người mẫu nội y, Quỳnh Thư còn "hở bạo" hơn cả Ngọc Trinh

Đáng nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên bạn thân Ngọc Trịnh bị dính mác là người thứ 3. Trước đây, Quỳnh Thư cũng bị cho là nguyên nhân khiến hôn nhân của diễn viên Quỳnh Nga và chồng cũ Doãn Tuấn tan vỡ. Sau đó, cô cũng bức xúc lên tiếng phủ nhận thông tin này, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 5
Trước đó, Quỳnh Thư cũng dính nghi vấn "Tuesday" khi có mối quan hệ thân thiết với chồng diễn viên Quỳnh Nga

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng còn phát hiện ra Quỳnh Thư bỗng nhiên chuyển sang hình tượng dịu dàng, thanh lịch và kín đáo hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bởi trước đó, cô nàng chuộng phong cách gợi cảm, nóng bỏng, thậm chí còn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh. Đặc biệt là clip uốn éo khoe vòng 3 phản cảm trong bộ bồ bikini bé tí xíu trên du thuyền cùng hội bạn thân.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 6
Mặc dù hay nói triết lý sống nhưng chính Quỳnh Thư lại bị cộp mác "tiểu tam"

Hiện tại, sau khi Diệp Lâm Anh công khai việc từng đi gặp "tiểu tam" nhưng không giải quyết được vấn đề, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Quỳnh Thư. Cô vẫn chưa chính thức lên tiếng trước ồn ào này. Trong khi đó, trang Facebook cá nhân của Quỳnh Thư đã khoá phần bình luận nhưng những bức ảnh gần đây vẫn nhận về vô số lượt phẫn nộ từ khán giả.

Linh Chi

Cũng nằm trong hội bạn thân của Ngọc Trinh và là "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp, năm 2017 khán giả từng "ném đá" Linh Chi khi cô bị vợ cũ Lâm Vinh Hải tố là "tiểu tam" phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Ở thời điểm đó, dù dư luận liên tục phẫn nộ nhưng cô nàng vẫn thản nhiên đăng ảnh tình tứ bên Lâm Vinh Hải. Hiện tại, cặp đôi này đã công khai ở bên nhau được 5 năm.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 7
Linh Chi cũng từng bị vợ cũ Lâm Vinh Hải tố là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân của người khác
Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 8
Hiện tại, cả hai đã công khai bên nhau được 5 năm

Tuy ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng độ gợi cảm của Linh Chi thì không hề thua kém Ngọc Trinh hay Quỳnh Thư. Cô nàng thường chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh khoe thân táo bạo. Nhiều khán giả nhận xét rằng vừa lướt Instagram của Linh Chi đã cảm thấy ngán ngẩm vì khoe cơ thể quá nhiều.

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh - Ảnh 9
Nhiều người ngán ngẩm vì Linh Chi khoe thân quá nhiều

Có thể thấy, cả 2 cô bạn thân của Ngọc Trinh đều trùng hợp vướng vào nghi án làm "tiểu tam" phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, Quỳnh Thư đang là tâm điểm chú ý của dư luận trước ồn ào với vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Quỳnh Thư bị chê kém sang khi clip diện bikini nhảy múa ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân bị 'đào' lại

Quỳnh Thư bị chê kém sang khi clip diện bikini nhảy múa ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân bị 'đào' lại

Đang là tâm điểm chú ý của dư luận, mới đây clip nhảy ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân trong bộ bikini không thể nào bé hơn được nữa của Quỳnh Thư bị netizen “khui” lại và chê kém sang.

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Từ khóa:   Quỳnh Thư Ngọc Trinh Linh Chi bạn thân ngọc trinh

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