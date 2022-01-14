Giữa sóng gió 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị 'khui' lại ảnh thác loạn quán bar với Ngọc Trinh

Hậu trường 14/01/2022 21:31

Loạt ảnh đi bar "thác loạn" của Quỳnh Thư với Ngọc Trinh cách đây nhiều năm bị cư dân mạng chỉ trích vì có nhiều hành động phản cảm.

Trước sóng gió tiểu tam, chen chân vào hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư bị cư dân mạng chỉ trích. Tuy nhiên, chân dài 8X vẫn ngang nhiên thách thức cư dân mạng.

Giữa sóng gió dư luận, loạt ảnh Quỳnh Thư đi bar "thác loạn" với cô bạn thân Ngọc Trinh bị "khui" lại. Loạt ảnh này được chụp năm 2012. Khi đó, cả hai cùng là gà cưng của ông trùm Vũ Khắc Tiệp.

Giữa sóng gió 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị 'khui' lại ảnh thác loạn quán bar với Ngọc Trinh - Ảnh 1
Hình ảnh thác loạn phản cảm của Quỳnh Thư năm xưa.
Giữa sóng gió 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị 'khui' lại ảnh thác loạn quán bar với Ngọc Trinh - Ảnh 2
Thời trang đi bar sexy của hai chân dài.

 

Thời trang đi bar của Quỳnh Thư và Ngọc Trinh phải gọi là sexy "hết nước chấm". Không những thế, cả hai còn công khai có nhiều hành động phản cảm, gây nhức mắt.

Thời điểm đó, hai chân dài còn dính nghi vấn hẹn hò. Trước truyền thông, Quỳnh Thư khẳng định: "Tôi không biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu, nhưng nhiều khi tôi cũng trộm nghĩ, nếu tôi và Ngọc Trinh yêu nhau thì chắc sẽ rất nhiều đàn ông tại Việt Nam phải ghen tị và nuối tiếc lắm".

Giữa sóng gió 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị 'khui' lại ảnh thác loạn quán bar với Ngọc Trinh - Ảnh 3
Bị chỉ trích làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư vẫn ngang nhiên thách thức dư luận.

 

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh

Trùng hợp chưa, Quỳnh Thư – Linh Chi đều bị dính mác “tiểu tam”, đã thế còn là bạn thân Ngọc Trinh

Thật trùng hợp khi cư dân mạng phát hiện ra cả hai người bạn thân của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là Quỳnh Thư và Linh Chi đều bị gắn mác “Tuesday” phá hoại hôn nhân của người khác khiến cư dân mạng phẫn nộ.

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