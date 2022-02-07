Vợ cũ Duy Phương phát ngôn gây SỐC về tình yêu: 'Không còn mặn mà với hôn nhân, chuyện tình cảm hiện tại là con số 0'

Ở tuổi 50, sức khỏe của nữ diễn viên không ổn định hay bị suy nhược vì lịch quay dày đặc. Lê Giang chia sẻ với Vietnamnet hiện tại những ngày rảnh rỗi, chủ yếu ở nhà chăm cháu muốn ngắm cháu cả ngày và chia sẻ hình bé với bạn bè. Mọi người hay trêu tôi: "Cháu chưa ra đời mà bà nội đã mua sẵn nhà tặng rồi".

Diễn viên Lê Giang hạnh phúc bên cạnh con cháu.

Hiện tại động lực lớn nhất của Lê Giang là gia đình hòa thuận, các con hiếu thảo.

Dù ở tuổi 50 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái trẻ trung.

Nữ nghệ sĩ hài lòng cuộc sống độc thân, không đàn ông bên cạnh.

Về chuyện tình cảm, Lê Giang ngậm ngùi chia sẻ với nguồn trên: "Trước giờ chuyện tình cảm của tôi là con số 0. Nhiều năm nay, tôi vẫn làm mẹ đơn thân. Các con thấy tôi lẻ bóng nhiều năm cũng thúc giục sớm tìm người bầu bạn nhưng có lẽ đường tình duyên tôi bế tắc quá. Đôi lúc tôi nghĩ có thể mình hết duyên hay vô cảm với đàn ông rồi cũng nên.

Trông bề ngoài tôi vô tư, lạc quan nhưng chuyện tình cảm lại khá lý trí. Khi yêu ai, tôi luôn suy nghĩ không chỉ cho riêng mình mà còn cả con cái, gia đình. Có người rất yêu tôi nhưng lại không dành sự yêu thương đủ cho con, vậy là tôi quyết định dừng lại. Rồi khi chứng kiến những cuộc hôn nhân xung quanh đổ vỡ, tôi vốn mang tâm thế “chim sợ cành cong” nên càng nép mình lại. Dù không ít đàn ông theo đuổi, tôi chủ động từ chối vì sợ chuyện buồn lặp lại".