Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tiết lộ kế hoạch sinh con trong năm mới

Vợ của Lương Thế Thành hy vọng sẽ có tin vui để đón thêm em bé thứ hai nếu mọi thứ đủ duyên. Sẵn sàng phản kháng nếu ai đó định kiến về con gái tuổi Dần.

Thúy Diễm Sinh năm 1986, được nhiều khán giả quan tâm về tính cách riêng khi là bà xã của nam diễn viên Lương Thế Thành. "Năm nay là năm tuổi nhưng Với Diễm, năm tuổi nó không quyết định số phận, tính cách hay vận may của mỗi người mà thành công hay không là ở sự nỗ lực của từng cá thể trong cuộc sống” Thúy Diễm chia sẻ.

Trong những ngày đầu năm, diễn viên Thúy Diễm thực hiện bộ ảnh du xuân với phong cách quý cô Sài Gòn để đón chào một năm mới với nhiều dự định và kế hoạch trong năm mới.

Chia sẻ với báo Pháp luật, Thúy Diễm vui mừng cho biết cô đã tất bật trở lại trường quay với các bộ phim Vũ điệu đón Xuân, sui gia hay xui gia chuẩn bị lên sóng để phục vụ khán giả. Ngoài ra, trong năm nay cô cũng hy vọng sẽ có tin vui để đón thêm em bé thứ hai nếu mọi thứ đủ duyên.

Ngày đầu xuân năm mới Thúy Diễm diện áo dài màu đỏ rực.

Phụ kiện là bó hoa huệ được gói giấy cũ, giỏ tre để tạo nét hoài cổ về phụ nữ Sài Gòn xưa.

Thúy Diễm chia sẻ với báo Tiền Phong, bản thân sẽ làm việc bù trong năm 2022 bởi hai năm vừa qua đã mất quá nhiều thời gian rồi. Nếu như may mắn, có duyên thì biết đâu sẽ có thêm “bé hổ”. Chắc chắn tôi sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ khi mọi chuyện đủ duyên, có lẽ năm tới hoặc năm sau nữa chẳng hạn, chứ không thì muộn mất.

Ảnh: FBNV

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