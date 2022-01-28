Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng

Mới đây, MC Trấn Thành đã tung bộ ảnh tình tứ bên bà xã Hari Won khiến dư luận chú ý. Theo đó, cả hai cùng nhau tham dự sự kiện, mặc dù ở nơi đông người nhưng Trấn Thành vẫn không ngần ngại trao cho Hari những nụ hôn nồng cháy. Loạt ảnh 'tình bể bình' bên bà xã Hari Won, khiến ai nấy nhìn vào cũng ghen tị, hạnh phúc như thuở mới yêu.

Trấn Thành hôn vợ cực kì tình cảm khiến người khác phải ganh tị

Khiến dân tình phải "ôm tim" vì quá ngọt ngào.

Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh đính kèm bài đăng: "Hung cho bà chếch..." ý viết "Hôn cho bà chết". Ngay khi Trấn Thành vừa chia sẻ bài viết cộng đồng mạng không ngớt lời khen vì sự dễ thương của hai vợ chồng, trong bức ảnh hiện rõ sự hạnh phúc trên nét mặt của cả hai.