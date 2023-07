Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng

Vào tháng 10/2021, Trấn Thành vướng loạt lùm xùm từ thiện do một nữ CEO khởi xướng. Để chứng minh bản thân minh bạch, nam MC đã công khai loạt giấy tờ sao kê. Song, hành động đó vẫn chưa khiến cư dân mạng thoả mãn. Mãi cho đến ngày 23/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản số 01/QĐ-CSHS về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan CSĐT cho biết các nghệ sĩ Vbiz trong đó có Trấn Thành không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Có thể thấy, sau khi được minh oan, Trấn Thành đã dần ổn định lại cuộc sống và trong công việc, hạnh phúc bên bà xã Hari Won.