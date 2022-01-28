Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng

Hậu trường 28/01/2022 16:56

Mới đây, MC Trấn Thành đã tung bộ ảnh tình tứ bên bà xã Hari Won khiến dư luận chú ý.

Mới đây, MC Trấn Thành đã tung bộ ảnh tình tứ bên bà xã Hari Won khiến dư luận chú ý. Theo đó, cả hai cùng nhau tham dự sự kiện, mặc dù ở nơi đông người nhưng Trấn Thành vẫn không ngần ngại trao cho Hari những nụ hôn nồng cháy. Loạt ảnh 'tình bể bình' bên bà xã Hari Won, khiến ai nấy nhìn vào cũng ghen tị, hạnh phúc như thuở mới yêu. 

Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng - Ảnh 1
Trấn Thành hôn vợ cực kì tình cảm khiến người khác phải ganh tị
Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng - Ảnh 2
Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng - Ảnh 3
Trấn Thành 'thả thính' bà xã Hari Won cực ngọt ngào, 'tình bể bình' khiến CĐM ghen tị không ngừng - Ảnh 4
Khiến dân tình phải "ôm tim" vì quá ngọt ngào.

Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh đính kèm bài đăng: "Hung cho bà chếch..." ý viết "Hôn cho bà chết". Ngay khi Trấn Thành vừa chia sẻ bài viết cộng đồng mạng không ngớt lời khen vì sự dễ thương của hai vợ chồng, trong bức ảnh hiện rõ sự hạnh phúc trên nét mặt của cả hai.

Vào tháng 10/2021, Trấn Thành vướng loạt lùm xùm từ thiện do một nữ CEO khởi xướng. Để chứng minh bản thân minh bạch, nam MC đã công khai loạt giấy tờ sao kê. Song, hành động đó vẫn chưa khiến cư dân mạng thoả mãn. Mãi cho đến ngày 23/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản số 01/QĐ-CSHS về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan CSĐT cho biết các nghệ sĩ Vbiz trong đó có Trấn Thành không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Có thể thấy, sau khi được minh oan, Trấn Thành đã dần ổn định lại cuộc sống và trong công việc, hạnh phúc bên bà xã Hari Won. 

Ảnh: FBNV

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