Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở'

Ngoài sự nghiệp thành công, Minh Hà - Lý Hải còn khiến CĐM ghen tỵ vì có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Trải qua chặng đường hơn 10 năm gắn bó, đây là một trong những gia đình đông con nhất nhì làng giải trí. Dù cách nhau gần 20 tuổi nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc cùng các nhóc tì dễ thương.

Trang Facebook của cặp đôi thu hút hơn 5,8 triệu lượt theo dõi, cả hai cũng luôn chịu khó dành thời gian chăm sóc trang fanpage này bằng cách đăng tải hình ảnh cuộc sống gia đình vui vẻ bên các con.