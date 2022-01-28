Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở'

Hậu trường 28/01/2022 15:46

Bà xã của Lý Hải, được đông đảo khán giả ngưỡng mộ như biểu tượng của người phụ nữ hiện đại luôn năng động và vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Ngoài sự nghiệp thành công, Minh Hà - Lý Hải còn khiến CĐM ghen tỵ vì có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Trải qua chặng đường hơn 10 năm gắn bó, đây là một trong những gia đình đông con nhất nhì làng giải trí. Dù cách nhau gần 20 tuổi nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc cùng các nhóc tì dễ thương.

Trang Facebook của cặp đôi thu hút hơn 5,8 triệu lượt theo dõi, cả hai cũng luôn chịu khó dành thời gian chăm sóc trang fanpage này bằng cách đăng tải hình ảnh cuộc sống gia đình vui vẻ bên các con.

Đáng chú ý bởi nhan sắc bị thời gian bỏ quên của Minh Hà, mặc dù gần chạm ngưỡng U40, nhưng Minh Hà vẫn ghi điểm bởi hình ảnh trẻ trung, sành điệu nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi thường xuyên thay đổi phong cách ăn mặc.

Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 1

Phong cách thời trang trẻ trung của Minh Hà được phối giữa áo thun ôm sát body và chân váy ngắn khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi vì vóc dáng thon gọn.

Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 2
Minh Hà ưu tiên những trang phục trẻ trung và thanh lịch.
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 3
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 4
Thần sắc rạng rỡ không hề có dấu hiệu lão hóa của Minh Hà ở tuổi 36.
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 5
Minh Hà khoe khéo chân dài và body thon gọn trong váy xẻ tà khi đi du lịch.

Những chuyến đi du lịch cùng với gia đình, mỹ nhân sinh năm 1985 chỉ diện đồ streestyle năng động. Cô thường xuyên xuất hiện với áo thun, chân váy ngắn mang màu sắc rực rỡ hay những chiếc đầm ít họa tiết đơn giản và thanh lịch.

Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 6
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 7
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 8
Chắc hẳn không thể tin người đẹp đã gần chạm ngưỡng 40 và trải qua 4 lần sinh nở
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 9
Lý Hải và bà xã thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc bên nhau.
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 10
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 11
Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở' - Ảnh 12
Tổ ấm hạnh phúc của Lý Hải bên vợ và 4 con.
 

Dù hiện tại Minh Hà lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã và dành thời gian chăm sóc các con, tuy nhiên mỗi lần Minh Hà đăng tải, loạt hình "cưa sừng làm nghé" của vợ chồng Lý Hải dường như thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước cuộc sống quá ư hạnh phúc và viên mãn của gia đình Lý Hải - Minh Hà.

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao?

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao?

Trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng một thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải – Minh Hà Lý Hải bà xã Lý Hải

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?