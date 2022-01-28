Bà xã Lý Hải trẻ trung khoe nhan sắc 'mẹ 4 con' khiến cộng đồng mạng khen 'nức nở'

Bà xã của Lý Hải, được đông đảo khán giả ngưỡng mộ như biểu tượng của người phụ nữ hiện đại luôn năng động và vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.
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Ngoài sự nghiệp thành công, Minh Hà - Lý Hải còn khiến CĐM ghen tỵ vì có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Trải qua chặng đường hơn 10 năm gắn bó, đây là một trong những gia đình đông con nhất nhì làng giải trí. Dù cách nhau gần 20 tuổi nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc cùng các nhóc tì dễ thương.
Trang Facebook của cặp đôi thu hút hơn 5,8 triệu lượt theo dõi, cả hai cũng luôn chịu khó dành thời gian chăm sóc trang fanpage này bằng cách đăng tải hình ảnh cuộc sống gia đình vui vẻ bên các con.
Đáng chú ý bởi nhan sắc bị thời gian bỏ quên của Minh Hà, mặc dù gần chạm ngưỡng U40, nhưng Minh Hà vẫn ghi điểm bởi hình ảnh trẻ trung, sành điệu nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi thường xuyên thay đổi phong cách ăn mặc.
Phong cách thời trang trẻ trung của Minh Hà được phối giữa áo thun ôm sát body và chân váy ngắn khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi vì vóc dáng thon gọn.
Những chuyến đi du lịch cùng với gia đình, mỹ nhân sinh năm 1985 chỉ diện đồ streestyle năng động. Cô thường xuyên xuất hiện với áo thun, chân váy ngắn mang màu sắc rực rỡ hay những chiếc đầm ít họa tiết đơn giản và thanh lịch.
Dù hiện tại Minh Hà lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã và dành thời gian chăm sóc các con, tuy nhiên mỗi lần Minh Hà đăng tải, loạt hình "cưa sừng làm nghé" của vợ chồng Lý Hải dường như thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước cuộc sống quá ư hạnh phúc và viên mãn của gia đình Lý Hải - Minh Hà.
Ảnh: FBNV