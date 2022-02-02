Hậu nghi vấn tin đồn mang thai và 'về chung nhà' với thiếu gia nghìn tỷ, Chi Pu đáp trả thế nào mà được khen ‘khéo léo’ ?

Chi Pu khoe body giữa tin đồn mang thai và sắp về chung một nhà với thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ.
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Chi Pu gây sự chú ý về bức ảnh Chi Pu xuất hiện bên cạnh gia đình thiếu gia tập đoàn bất động sản “nghìn tỷ” N.H.V. Ngoài những shoot hình chụp cùng gia đình, cô nàng cũng có hình chụp thân mật với mẹ của thiếu gia.
Cuối tháng 10 vừa qua, tin đồn Chi Pu hẹn hò cùng N.H.V - thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Còn nhớ thời điểm đó, nhiều netizen "soi ra" Chi Pu liên tục có những dự án bao gồm quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các brand thời trang của gia đình Nguyễn Hoàng Việt.
Mới đây, cô nàng lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục khoe body gợi cảm lên mạng xã hội. Chi Pu mặc một chiếc váy yếm được thiết kế cắt xẻ táo bạo để tôn lên đường cong của cơ thể. Có thể thấy, Chi Pu dường như không mấy quan tâm đến những tin đồn đang gọi tên mình.
Dù liên tục bị gọi tên song nữ ca sĩ quyết định giữ im lặng, Chi Pu đang khiến cho người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' vì có lẽ nào showbiz Việt sẽ chuẩn bị có đám cưới cổ tích.
Ảnh: FBNV