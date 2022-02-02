Hậu nghi vấn tin đồn mang thai và 'về chung nhà' với thiếu gia nghìn tỷ, Chi Pu đáp trả thế nào mà được khen ‘khéo léo’ ?

Chi Pu gây sự chú ý về bức ảnh Chi Pu xuất hiện bên cạnh gia đình thiếu gia tập đoàn bất động sản “nghìn tỷ” N.H.V. Ngoài những shoot hình chụp cùng gia đình, cô nàng cũng có hình chụp thân mật với mẹ của thiếu gia.

Cuối tháng 10 vừa qua, tin đồn Chi Pu hẹn hò cùng N.H.V - thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Còn nhớ thời điểm đó, nhiều netizen "soi ra" Chi Pu liên tục có những dự án bao gồm quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các brand thời trang của gia đình Nguyễn Hoàng Việt.