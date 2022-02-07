Khánh Phương từng là một trong những ca sĩ nam nổi bật với nhiều bản hit đình đám. Ở tuổi 41, ca sĩ Khánh Phương vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân vì bận rộn với công việc.

Khánh Phương sinh năm 1981, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc MP5 (cùng Trương Thế Vinh, Trần Tuyên, Phương Tài) năm 2001. Sau khi nhóm tan rã, Khánh Phương phát triển sự nghiệp solo và có nhiều ca khúc thành công như Chiếc khăn gió ấm, Tựa vào vai anh, Độ ta không độ nàng... Nam ca sĩ còn được biết đến là một đại gia ngầm trong giới showbiz khi sở hữu cơ ngơi khang trang tại quận 1,TP.HCM. Mặc dù, đã có giai đoạn nam ca sĩ phải đối diện với lời chê bai về phong cách cho đến giọng hát. Nhưng anh vẫn hoạt động âm thầm, bền bỉ, luôn cố gắng học hỏi thêm các kỹ thuật thanh nhạc với hy vọng phát triển được chất giọng của bản thân và tích lũy kinh tế để thực hiện các sản phẩm âm nhạc, liveshow dành tặng khán giả.

Hiện tại, nam ca sĩ và gia đình đang sống ở căn nhà 6 tầng, toạ lạc tại vị trí đắt đỏ ở quận 1, TP.HCM, trong đó 5 tầng để kinh doanh dịch vụ còn tầng 6 là căn penthouse cả gia đình nam ca sĩ sống. Theo chia sẻ của Khánh Phương với Vietnamnet, căn nhà được định giá khoảng 200 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn nhà nằm tại quận 5 TP.HCM, cùng một căn ở ngoài Hà Nội được mua bằng số tiền đi hát nhiều năm qua của nam ca sĩ.

Căn nhà 6 tầng của gia đình Khánh Phương. (Ảnh: Vietnamnet) Nam ca sĩ sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh có kinh tế khá giả và luôn được bố mẹ ủng hộ hết mực cũng như tạo điều kiện tốt nhất để anh làm nghề. Nam ca sĩ và mẹ. Dù đã 41 tuổi nhưng Khánh Phương vẫn rất trẻ trung. Khánh Phương không đặt nặng việc kiếm tiền khi đi hát mà chỉ mong được thật sự sống trọn với đam mê của mình. Nam ca sĩ vẫn có được vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Về tình cảm, nam ca sĩ cũng vừa công khai về người yêu cách đây không lâu. Sau nhiều năm chia tay Quỳnh Nga, đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1981 hé lộ với công chúng về bạn gái của mình. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết chưa có kế hoạch kết hôn vì còn phải trải qua nhiều thử thách và muốn hoàn thành một số dự định khác trong công việc. Khánh Phương chia sẻ thêm với Vietnamnet: "Tôi chỉ cần một cô gái yêu thương mình, biết nhường nhịn và đặc biệt có thể làm bố mẹ của tôi cảm thấy không khí gia đình ấm áp. Tôi phải đi làm thường xuyên, người ở nhà với bố mẹ nhiều nhất chính là vợ tôi. Do đó, hợp với gia đình chính là yếu tố khi tôi tìm kiếm người bạn đời". Ảnh: FBNV

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