Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả'

Hậu trường 08/02/2022 10:03

Đàm Vĩnh Hưng được đánh giá là một trong những ca sĩ lưu diễn hải ngoại khá thành công. Mới đây, "ông hoàng nhạc Việt" vừa có chuyến bay đến xứ cờ hoa, mở đầu cho năm mới suôn sẻ được nhiều khán giả yêu mến tặng quà khủng.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng và CEO Phương Hằng nhiều lần 'lời qua tiếng lại' trên mạng xã hội liên quan đến ồn ào từ thiện và một số vấn đề đời tư. Tiếp theo đó nam ca sĩ tiếp tục dính vào xôn xao ế vé ngày đầu năm, tuy nhiên Mr.Đàm đã nhận lại lộc mới từ khán giả nước ngoài với quà và loạt lì xì khủng.

Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khoe lì xì.
Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả' - Ảnh 2
Đóa hoa được chuẩn bị để đón chào nam ca sĩ quay lại đất Mỹ.

Sau một khoảng thời gian dài mới lưu diễn ở hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Anh được fan vây kín xin chụp ảnh và chữ ký. Nhiều lần, anh phải nhờ bảo vệ can thiệp vì lượng người hâm mộ đông, bao vây khắp lối đi. Anh nói mình hạnh phúc khi được khán giả đón nhận tích cực. 

Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả' - Ảnh 3

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng dính tin đồn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ do trốn thuế, vi phạm pháp luật. Ngoài ồn ào từ thiện, hôm 16/10, Đàm Vĩnh Hưng còn vướng nghi vấn kết hôn bí mật với một nữ bầu show tại Mỹ. Hồi tháng 8, người này đã đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời thông tin này.

Tuy rằng, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phân trần sau hàng loạt ồn ào nhưng cũng làm ảnh hưởng một phần đến danh tiếng và hình tượng của nam ca sĩ trong lòng khán giả, khiến cho nam ca sĩ phải lao đao một khoảng thời gian dài. 

Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả' - Ảnh 4

Hiện nam ca sĩ dường như đã bắt đầu quay trở lại với công việc, thường xuyên khoe ảnh đi hát trong phòng trà chật kín fan như 1 lời ngầm khẳng định rằng anh vẫn được khán giả chào đón. Có thể nói dù bị ảnh hưởng danh tiếng sau những lùm xùm nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ.

Ảnh: FBNV

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