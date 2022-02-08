Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ khiến dân tình xôn xao vì nhận được quà khủng, show diễn 'đông kín khán giả'

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng và CEO Phương Hằng nhiều lần 'lời qua tiếng lại' trên mạng xã hội liên quan đến ồn ào từ thiện và một số vấn đề đời tư. Tiếp theo đó nam ca sĩ tiếp tục dính vào xôn xao ế vé ngày đầu năm, tuy nhiên Mr.Đàm đã nhận lại lộc mới từ khán giả nước ngoài với quà và loạt lì xì khủng.

Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khoe lì xì.

Đóa hoa được chuẩn bị để đón chào nam ca sĩ quay lại đất Mỹ.

Sau một khoảng thời gian dài mới lưu diễn ở hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Anh được fan vây kín xin chụp ảnh và chữ ký. Nhiều lần, anh phải nhờ bảo vệ can thiệp vì lượng người hâm mộ đông, bao vây khắp lối đi. Anh nói mình hạnh phúc khi được khán giả đón nhận tích cực.