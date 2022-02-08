Giữa lùm xùm bị tố ngoại tình, Thắm Bebe tuyên bố chồng 'dựng chuyện', nhấn mạnh cuộc hôn nhân 10 năm 'chỉ toàn nước mắt'

Hậu trường 08/02/2022 10:01

Thắm Bebe chính thức lên tiếng về cuộc hôn nhân không trọn vẹn với doanh nhân Kevin Nguyễn, sau 10 năm chung sống chỉ toàn nước mắt và chịu đựng vì chồng đào hoa.

Vào ngày 8/12/2021, chồng Thắm Bebe bất ngờ tố vợ và Hoàng Anh ngoại tình, tố vợ lăng nhăng, moi tiền mình nuôi Hoàng Anh, thậm chí qua lại với trai Tây để có tiền nuôi nhân tình. Khi ấy, chồng Thắm Bebe cũng cho biết đang tiến hành làm thủ tục ly hôn. Mối quan hệ của vợ chồng cô liên tục thay đổi, mâu thuẫn chồng chất.

Giữa lùm xùm bị tố ngoại tình, Thắm Bebe tuyên bố chồng 'dựng chuyện', nhấn mạnh cuộc hôn nhân 10 năm 'chỉ toàn nước mắt' - Ảnh 1
Thắm Bebe bị tố ngoại tình với Hoàng Anh.

Trước động thái của chồng, Thắm Bebe cũng lập tức livestream đấu tố ngược lại doanh nhân Kevin vì có quan hệ ngoài luồng với nhiều người trong khi đã có vợ, thậm chí còn về nhà cưỡng bức và phá công việc làm ăn của cô. "Người tình tin đồn" của Hoàng Anh cũng cho biết vợ chồng cô "cơm không lành, canh không ngọt" từ nhiều năm trước nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì con. 

Thắm Bebe kể rằng bất cứ chuyện gì ông xã cũng đều quay lại đưa lên mạng xã hội trong khi cô đang cố gắng hoàn thành tốt việc chăm sóc gia đình. Cô khẳng định "anh ấy có chuyện gì cũng ghi âm và thường xuyên quay video về chuyện riêng tư của gia đình up lên mạng xã hội trong khi chưa có sự cho phép của tôi, ở Mỹ đó là vi phạm pháp luật và nếu tôi thưa kiện anh ấy có thể sẽ phải ngồi tù vì xâm phạm quyền riêng tư".

Giữa lùm xùm bị tố ngoại tình, Thắm Bebe tuyên bố chồng 'dựng chuyện', nhấn mạnh cuộc hôn nhân 10 năm 'chỉ toàn nước mắt' - Ảnh 2
Thắm Bebe bất ngờ lên tiếng xác nhận sẽ ly hôn ông xã Kevin Nguyễn trên sóng livestream.

Thắm Bebe còn tố chồng lừa gạt tình cảm, qua lại với nhiều người phụ nữ: "Tôi là người chưa bao giờ đem những chuyện gia đình lên mạng xã hội từ 10 năm nay với những gì anh ta đã đối xử với tôi. Lừa gạt tình cảm của tôi khi tôi mới đặt chân qua Mỹ. 

Từ lúc sinh bé cuối cùng năm 2019, những năm tháng sống chung dường như phải chịu đựng để vì các con vì doanh nhân Kevin Nguyễn vẫn qua lại với cô vợ và cô bồ trước của anh. 

Giữa lùm xùm bị tố ngoại tình, Thắm Bebe tuyên bố chồng 'dựng chuyện', nhấn mạnh cuộc hôn nhân 10 năm 'chỉ toàn nước mắt' - Ảnh 3
Thắm Bebe và chồng doanh nhân.

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn tố chồng bắt phải bỏ nghề để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và là một công cụ cho anh mỗi ngày phải phục vụ từ hai đến ba lần. Cũng chính là lý do mà khiến nữ ca sĩ mang thai nhiều lần và sinh con suốt trong thời gian khi chung sống cùng với nhau. 

Hiện lùm xùm giữa Thắm Bebe nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thắm Bebe khẳng định không có lỗi với chồng, do chồng cô tự làm xấu mặt trên mạng xã hội. Thời điểm này cô chỉ muốn được sống bình yên bên con cái và mẹ già, được làm công việc mà bản thân yêu thích, sống trọn vẹn và không hổ thẹn với lương tâm.

Ảnh: FBNV

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