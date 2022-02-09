Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao?

Hậu trường 09/02/2022 10:04

Xuân Mai từng là một ca sĩ nhí đình đám của showbiz Việt và được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc". Cô thành công với hàng loạt ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như: Con cò bé bé, ba thương con, rửa mặt như mèo,...Hiện tại, Xuân Mai đang làm việc và định cư tại Mỹ cùng chồng và 3 con tại Mỹ.

Xuân Mai sinh năm 1995, trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật bố là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Năm 2 tuổi Xuân Mai đã lên sân khấu biểu diễn và sở hữu một số abum bán chạy. Thời bấy giờ, Xuân Mai được mệnh danh là thần đồng âm nhạc Việt Nam. Các video của Xuân Mai trên Youtube cũng thu hút hàng triệu lượt xem. 

Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao? - Ảnh 1
Xuân Mai được gọi là "thần đồng âm nhạc" đi hát từ khi mới chỉ có hơn 2 tuổi.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ trở thành giọng ca đình đám của làng giải trí Việt, song nữ ca sĩ bất ngờ tạm dừng các dự định âm nhạc tại Việt Nam để sang Mỹ định cư và học tập. Nhiều khán giả đặc biệt các fan hâm mộ nhí tiết nuối vì Xuân Mai dường như đã "mất tích" khỏi làng giải trí. Đến năm 20 tuổi, Xuân Mai bất ngờ lên xe hoa và hiện đang là bà mẹ 3 con. 

Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao? - Ảnh 2

Đã hơn 20 năm Xuân Mai và gai đình chưa có dịp về quê ăn tết Việt Nam vì quá bận rộn với công việc chưa sắp xếp được thời gian cùng với vài năm gần đây dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên việc về Việt Nam càng không thể. 

Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ và chồng đang làm việc tại một ngân hàng, sống chung cùng với mẹ ruột.

Công việc của nữ ca sĩ phải ngoại giao rất nhiều, ngoài thời gian làm việc vợ chồng Xuân Mai hiện có cuộc sống vui vẻ, không áp lực, thoải mái bên người thân. Gia đình cũng thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng giữa các bang ở Mỹ trong thời gian rãnh rỗi.

Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao? - Ảnh 4
3 đứa con của Xuân Mai: bé đầu 6 tuổi, em kế 4 tuổi và bé gái út 3 tuổi.

Xuân Mai chủ yếu dành thời gian cho công việc và gia đình, nữ ca sĩ có ít bạn bè nhưng đa số đã có gia đình nên ai cũng bận rộn. Sau khi sinh con, nhan sắc của nữ ca sĩ bị soi và chê bai rất thậm tệ, đỉnh điểm là Xuân Mai từng không dám ra đường vì mặc cảm và tự ti. 

Bé Xuân Mai đình đám một thời của showbiz Việt giờ ra sao? - Ảnh 5

Tuy nhiên, hiện Xuân Mai đã vượt qua mặc cảm, sống cởi mở và vui vẻ hơn. Nữ ca sĩ tự tin vào bản thân mình và không quan tâm đến những nhận xét tiêu cực. Giọng ca Con Cò Bé Bé đang sống vô cùng hạnh phúc bên ông xã và gia đình. 

Ảnh: FBNV

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