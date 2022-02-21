Không riêng Hòa Minzy, nhiều mỹ nhân trong Showbiz Việt không làm đám cưới nhưng vẫn khiến CĐM ghen tỵ: Người bên nhau gần 2 thập kỷ, người viên mãn 'đủ nếp đủ tẻ'

Sau sự việc Hòa Minzy chia tay với bạn trai thiếu gia sau 5 năm gắn bó, chủ đề các mỹ nhân trong Showbiz không làm đám cưới hiện được cộng đồng mạng khơi lại. Dù vậy, cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc, lâu dài nhất có cặp đôi Thu Phương - Dũng Taylor.

Thu Phương - Dũng Taylor: Hơn thập kỷ bên nhau, không cần danh phận Bên nhau hơn thập kỷ mà ít ai biết rằng họ vẫn chưa làm một lễ cưới long trọng cùng nhau. Nữ ca sĩ quan trọng việc yêu thương và cố gắng mỗi ngày hơn bởi vì sau một lần đổ vỡ, dường như một chiếc váy cưới đổi với cô giờ đây nó không còn quá quan trọng nữa. Năm 2003, Thu Phương chia tay Huy MC và sau đó cô đến với ông bầu Dũng Taylor. Bạn bè đều cảm thấy mừng cho Thu Phương vì chọn đúng người. Dũng Taylor cũng chính là người chồng hết mực yêu thương và nâng đỡ ca sĩ Thu Phương khi cô hoạt động ở Mỹ.

Anh dành cho vợ sự tin tưởng, yêu thương và hết lòng che chở. Tại thời điểm công khai chuyện tình cảm, không ít netizen cho rằng Dũng Taylor không có vẻ ngoài cân xứng với Thu Phương. Tuy nhiên, thời gian bên nhau đã chứng minh anh lại là người đủ bao dung, đủ bình tĩnh để yêu và chăm sóc một người phụ nữ đã trải qua trắc trở trong hôn nhân như Thu Phương. Tuy gắn bó với nhau gần 2 thập kỷ nhưng Thu Phương và Dũng Taylor vẫn chưa làm đám cưới. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý: Chưa đám cưới cưới nhưng tổ ấm đã "đủ nếp, đủ tẻ" Kim Lý và Hồ Ngọc Hà quen nhau trong một dự án âm nhạc vào năm 2017. Sau một thời gian gắn bó, hiện tại, họ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có 2 bé Lisa - Leon và cùng nhau nuôi dạy cặp song sinh khiến netizen không khỏi ghen tỵ.

Tại thời điểm nữ ca sĩ hạ sinh 2 bé, nam diễn viên Hương Ga đã quỳ gối cầu hôn cô ngay tại sảnh bệnh viện. Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà mộc mạc sau sinh nở, mỉm cười đến bật khóc nhận lời khiến nhiều cư dân mạng vỡ òa. Trong mọi hoạt động của gia đình nhà Hồ Ngọc Hà đều có bóng dáng của Kim Lý. Anh cũng dành tình cảm thân thiết với con trai riêng của cô. Cô hạnh phúc và thoải mái công khai mọi khoảnh khắc. Từ khi chia tay Cường Đô la, hiện tại cuộc sống của Hồ Ngọc Hà vô cùng viên mãn. Khác với những cuộc tình trước đây, chuyện hẹn hò với Kim Lý của Hồ Ngọc Hà được khán giả ủng hộ. Dù chưa làm đám cưới nhưng họ vẫn sống vô cùng hạnh phúc. Lan Phương - chồng Tây: Hạnh phúc bên nhau dù không có kế hoạch tổ chức đám cưới Chưa có một đám cưới nào diễn ra thế nhưng Lan Phương và chồng Tây cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Quá trình yêu và tiến đến hôn nhân của họ diễn ra rất nhanh chóng. Lan Phương và bạn trai ngoại quốc David quen nhau từ tháng 7/2017 và 2 tháng sau đó nữ diễn viên phát hiện mình có “tin vui”. Việc mang thai và kết hôn chỉ sau 4 tháng quen bạn trai khiến nữ diễn viên Cô Gái Xấu Xí nhận về nhiều lời dị nghị, bàn tán. Hiện tại, Lan Phương cảm thấy may mắn vì luôn có ông xã ngoại quốc bên cạnh. Nhiều lần chia sẻ trước truyền thông về chuyện chưa tổ chức đám cưới, Lan Phương tiết lộ, cô và chồng hiện đã đính hôn nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Cô được chồng cưng chiều như bà hoàng, dù bận rộn công việc bên ngoài nhưng anh David luôn rất giỏi quán xuyến chuyện trong nhà và chăm sóc cho vợ con. Ở tuổi 38, Lan Phương dường như rất viên mãn khi vừa có sự nghiệp diễn xuất đình đám với những giải thưởng ấn tượng và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống đời thường. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy: Cầu xin cư dân mạng đừng trách anh Hải, xin hãy để mọi chuyện kết thúc văn minh Ngày 19/2, Hòa Minzy chính thức xác nhận đã chia tay Minh Hải sau hơn 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ hiện tại chỉ mong cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn sẽ cùng nhau nuôi dạy bé Bo, mong cư dân mạng đừng trách anh Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-rieng-hoa-minzy-nhieu-my-nhan-trong-showbiz-viet-khong-lam-dam-cuoi-nhung-van-khien-cdm-ghen-ty-nguoi-ben-nhau-gan-2-thap-ky-nguoi-vien-man-du-nep-du-te-451220.html