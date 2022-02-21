Động viên Hòa Minzy nhưng lại "nhắc nhẹ" lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội

Hậu trường 21/02/2022 15:32

Những lời chia sẻ tưởng chừng chỉ để động viên an ủi Hòa Minzy giữa ồn ào chia tay bạn trai thiếu gia, tuy nhiên, MC Hoàng Oanh lại đang phải nhận về những ý kiến trái chiều.

Chiều ngày 19/2, Hòa Minzy chính thức công khai việc đã chia tay bạn trai thiếu gia sau 5 năm chung sống và có với nhau một quý tử là bé Bo. Rất nhiều khán giả, sao Việt sau đó đã gửi những lời động viện, an ủi đến nữ ca sĩ mạnh mẽ vượt qua thời điểm này. Trong thông báo của mình, Hòa Minzy dành nhiều lời tốt đẹp cho Minh Hải và cho biết cả hai chia tay vì không còn tìm được tiếng nói chung nữa dù đã cố gắng nhiều.

Động viên Hòa Minzy nhưng lại 'nhắc nhẹ' lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 1

Là mẹ một con cũng vừa sinh con trai cách đây không lâu, Á hậu - MC Hoàng Oanh đồng cảm với Hòa Minzy và có những chia sẻ động viên nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Là một người mẹ, MC Hoàng Oanh bày tỏ quan điểm rằng tất cả những gì Hòa Minzy đang phải đối mặt là "không thể nào tưởng tượng nổi" và mong nữ ca sĩ sẽ vững vàng vì nếu không hạnh phúc sẽ không thể chăm sóc cho con. 

Động viên Hòa Minzy nhưng lại 'nhắc nhẹ' lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 2

Tuy nhiên, trong dòng trạng thái của mình, Hoàng Oanh nhận về nhiều chỉ trích khi có động thái nhắc đến "lời hứa xưa kia" của Minh Hải. Cụ thể, nữ MC viết: "Khi hạnh phúc tan vỡ, điều một cô gái cần nhất là thời gian để chữa lành và những yêu thương từ mọi người, vì người cô ấy tin tưởng rằng sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy cả đời này đã không còn ở bên như lời hứa hôm nào nữa..."

Động viên Hòa Minzy nhưng lại 'nhắc nhẹ' lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 3

Nhiều người cho rằng Hoàng Oanh kém duyên khi đả động Minh Hải, và thay vì đăng công khai thì nên gửi tin nhắn riêng tư. Dù bày tỏ sự xót xa cho Hòa Minzy, thế nhưng Hoàng Oanh đang phải nhận sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Sau khi công khai chia tay, Hòa Minzy liên tục lên tiếng "cầu xin" mọi người đừng làm to chuyện và khẳng định cả 2 đã kết thúc trong êm đẹp, chính vì vậy, động thái của Hoàng Oanh được nhiều người cho là đang làm "to chuyện" hơn và gây sự chú ý.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Người trong cuộc người ta vẫn sống vui với nhau, chỉ là tuyên bố không còn chung sống và có mối quan hệ như vợ chồng nữa thôi. Vậy mà người ngoài cuộc phán câu: "người cô ấy tin tưởng là sẽ... không như lời đã hứa". ... Ủa, alo em có vô duyên quá không Hoàng Oanh???"

- "Có thương thật sự thì dẫn người ta đi ăn đi chơi xả stress đi, người ta đã nói để cho cuộc sống họ được yên rồi mà cứ lên mạng khóc mướn"

Động viên Hòa Minzy nhưng lại 'nhắc nhẹ' lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 4
 MC Hoàng Oanh nhận về nhiều chỉ trích trong một diễn đàn MXH. (Ảnh: chụp màn hình)

- "Nói theo kiểu anh Hải là người phụ bạc, thực hư như nào người ngoài cuộc không ai biết nên đừng nói kiểu vậy. Người trong cuộc họ rất văn minh và muốn yên ổn rồi, nhưng chỉ khổ vì mấy kiểu khóc thương kiểu này. Đây là bè chứ đâu phải bạn 

- "Mess chị bị hư hay chị bị Hòa Minzy chặn mà chị phải an ủi online nhứ thế này hả chị Oanh? 'Như lời hứa hôm nào' - ý chị là ám chỉ anh kia thất hứa, bội bạc hay sao? Chị nghĩ chị là ai? Là chuyện của Hòa, Hòa đã 5 lần 7 lượt kêu khán giả đừng tiếp tục công kích câu chuyện của họ mà còn không được".

Động viên Hòa Minzy nhưng lại 'nhắc nhẹ' lời hứa của Minh Hải, MC Hoàng Oanh nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 5

Hoàng Oanh được biết đến với tư cách MC, cô cũng từng đạt giải Á hậu cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2012". Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Oanh bất ngờ lên xe hoa với chồng Tây và hạ sinh quý tử đầu lòng. Sau khi sinh em bé, nữ MC qua Singapore đoàn tụ cùng chồng một thời gian, vừa qua, nàng hậu quyết định đưa con trai trở về lại Việt Nam sinh sống, còn chồng nữ MC vẫn ở lại nước ngoài để làm việc. 

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