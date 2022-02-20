Giữa ồn ào chia tay của Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà bật mí cách vượt qua nỗi đau chia tay

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ quan điểm của mình về việc rời khỏi những mối quan hệ không còn phù hợp.

Vào ngày 19/2, Hòa Minzy tuyên bố chia tay với bạn trai thiếu gia sau 5 năm gắn bó. Dù đã có thời gian dài sống chung và có một cậu con trai nhỏ, nhưng sự chia tay của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và xót xa thay cho nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng dòng trạng thái chiêm nghiệm về chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý. Theo cô, cách mà cô áp dụng khá hiệu quả, giúp cô thoát ra được một vài mối quan hệ không còn phù hợp.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ cách vượt qua nỗi đau chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: "Nếu một hôm nào đó thấy trong lòng thật trống trải, hãy để nó được đi đến tận cùng của cảm xúc cô đơn. Đã vậy ta hãy đến một nơi nào đó mà mình yêu thích một mình, ăn món mình thích một mình, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau một mình và… Cảm nhận xem rằng liệu ta có thể đối mặt với nó, bước qua nó hay không. Hà đã từng như thế vài lần. Và cũng rất nhiều lần thoát ra một vài mối quan hệ không phù hợp và thấy mình thật nhẹ tênh, tự do".

Đồng thời, bà xã Kim Lý cũng khẳng định rằng: "Xin được chúc cho những trái tim cô đơn một ngày chủ nhật thật ý nghĩa."Một mình đôi khi còn giá trị gấp bội lần ở cạnh người chẳng còn dành cho mình".

Giữa ồn ào chia tay của Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ cách thoát ra khỏi những mối quan hệ - Ảnh: Internet

Để tránh hiểu lầm không đáng có khi chia sẻ về chuyện đổ vỡ, chấm dứt một mối quan hệ, Hồ Ngọc Hà còn bộc bạch thêm: "Một kẻ đang hạnh phúc cho hay".

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người cũng để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với chia sẻ, quan điểm "tình trường" của bà xã Kim Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-chia-tay-cua-hoa-minzy-ho-ngoc-ha-bat-mi-cach-vuot-qua-noi-dau-chia-tay-451102.html