Giữa ồn ào chia tay của Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà bật mí cách vượt qua nỗi đau chia tay

Hậu trường 20/02/2022 15:34

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ quan điểm của mình về việc rời khỏi những mối quan hệ không còn phù hợp.

Vào ngày 19/2, Hòa Minzy tuyên bố chia tay với bạn trai thiếu gia sau 5 năm gắn bó. Dù đã có thời gian dài sống chung và có một cậu con trai nhỏ, nhưng sự chia tay của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và xót xa thay cho nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng dòng trạng thái chiêm nghiệm về chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý. Theo cô, cách mà cô áp dụng khá hiệu quả, giúp cô thoát ra được một vài mối quan hệ không còn phù hợp. 

ho ngoc ha
Hồ Ngọc Hà tiết lộ cách vượt qua nỗi đau chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: "Nếu một hôm nào đó thấy trong lòng thật trống trải, hãy để nó được đi đến tận cùng của cảm xúc cô đơn. Đã vậy ta hãy đến một nơi nào đó mà mình yêu thích một mình, ăn món mình thích một mình, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau một mình và… Cảm nhận xem rằng liệu ta có thể đối mặt với nó, bước qua nó hay không. Hà đã từng như thế vài lần. Và cũng rất nhiều lần thoát ra một vài mối quan hệ không phù hợp và thấy mình thật nhẹ tênh, tự do".

Đồng thời, bà xã Kim Lý cũng khẳng định rằng: "Xin được chúc cho những trái tim cô đơn một ngày chủ nhật thật ý nghĩa."Một mình đôi khi còn giá trị gấp bội lần ở cạnh người chẳng còn dành cho mình".

ho ngoc ha 1
Giữa ồn ào chia tay của Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ cách thoát ra khỏi những mối quan hệ - Ảnh: Internet

Để tránh hiểu lầm không đáng có khi chia sẻ về chuyện đổ vỡ, chấm dứt một mối quan hệ, Hồ Ngọc Hà còn bộc bạch thêm: "Một kẻ đang hạnh phúc cho hay".

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người cũng để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với chia sẻ, quan điểm "tình trường" của bà xã Kim Lý.

'Bố Già' của Trấn Thành bị quốc tế 'chê thậm tệ', nhà phê bình phim Việt nổi tiếng lên tiếng gây chú ý

'Bố Già' của Trấn Thành bị quốc tế 'chê thậm tệ', nhà phê bình phim Việt nổi tiếng lên tiếng gây chú ý

“Bố Già” của Trấn Thành bị quốc tế đánh giá thấp, song bộ phim tiếp tục được một nhà phê bình phim Việt nổi tiếng đem ra "mổ xẻ".

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hòa Minzy sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?