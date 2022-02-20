'Bố Già' của Trấn Thành bị quốc tế 'chê thậm tệ', nhà phê bình phim Việt nổi tiếng lên tiếng gây chú ý

Hậu trường 20/02/2022 14:51

“Bố Già” của Trấn Thành bị quốc tế đánh giá thấp, song bộ phim tiếp tục được một nhà phê bình phim Việt nổi tiếng đem ra "mổ xẻ".

Mới đây, bộ phim điện ảnh đình đám năm 2021 "Bố Già" của Trấn Thành bất ngờ nhận về khá nhiều nhận xét tiêu cực trên trang web đánh giá phim hàng đầu thế giới Rotten Tomatoes. Cụ thể, theo như thống kê và đánh giá trên trang này thì bộ phim Bố già (tựa đề tiếng Anh là "Dad, I'm sorry") đã nhận về đánh giá 29% từ "Tomatometer".

Ngay sau đó, nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho biết những nhận xét trên trang Rotten Tomatoes đã xuất hiện từ năm ngoái khi phim công chiếu tại Mỹ, không phải mới gần đây.

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Bài viết của nhà phê bình Lê Hồng Lâm gây chú ý - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, anh cũng cho rằng những người viết về điện ảnh nên trang bị một kiến thức nền tảng để hiểu Rottentomatoes chỉ là một kênh tham khảo chứ không phải là một vị quan tòa để rồi dựa vào đó mà quyết định hay hoặc dở.

Anh bày tỏ quan điểm: "Đó là một kênh để tham khảo hơn là dựa vào đó để kết luận. Trong 7 bài đó, tôi đánh giá cao 2 bài, một bài chê, khá nặng lời nhưng hữu ích trên tờ Variety và trong bàn tròn điện ảnh của K+ Tết rồi, tôi cũng có nói với Trấn Thành nên tham khảo. Bài khen trên tờ Film Threat (một trang hay bình phim độc lập mà tôi khá thích) thậm chí chấm bộ phim này tới 8.5 điểm với câu chốt rằng, 'nếu bạn muốn trải nghiệm một trong những ví dụ hay nhất về điện ảnh thế giới, thì bộ phim này xứng đáng để thử'".

"Tôi còn nhớ hồi "Hai Phượng" chiếu ở Mỹ với số điểm lên đến 95% (22 bài reviews) một số bình luận còn chửi bọn báo Tây 'ngu' và không hiểu về phim VN. Đây là một cái nhìn cực kỳ không công bằng, ích kỉ và như tôi nói ở trên, thể hiện cái nhìn nhược tiểu của các bạn"- nhà phê bình Lê Hồng Lâm nói.

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Dù được đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng tại Việt nam, nhưng 'Bố Già' bị chê bai ê chề tại nước ngoài - Ảnh: Internet
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'Bố già' chỉ nhận được đánh giá ở mức 29% trên trang Rotten Tomatoes - Ảnh: Chụp màn hình.

Những dòng chia sẻ của nhà phê bình Hồng Lâm đã thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim. Song, bên cạnh những bình luận đồng tình thì không ít người nhận định nhà phê bình đang cố "nói khéo" khi trước đó đã tuyên bố "Bố Già là phim Việt hay nhất trong 20 năm qua".

Tới thời điểm này, bộ phim "Bố Già" bị đánh giá thấp ở quốc tế vẫn đang thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Từ khi ra mắt đến nay, giới chuyên môn trong nước luôn đánh giá cao dự án điện ảnh đầu tay nay của Trấn Thành.

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Từ khóa:   Trấn Thành phim Bố già nhà phê bình Lê Hồng Lâm

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