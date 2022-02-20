Người nhà bạn trai cũ Hòa Minzy phản ứng thế nào sau tin chia tay?

Sau khi Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải xác nhận đã chia tay, người nhà của anh bất ngờ có những động thái mới liên quan đến câu chuyện này.
- Phản ứng của Đức Phúc và Erik sau khi Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia
- Hòa Minzy trải lòng trên truyền hình về sự cô đơn và tuyệt vọng trong tình yêu
Sau thời gian im lặng giữa tin đồn chia tay bạn trai Minh Hải, Hòa Minzy cuối cùng đã xác nhận thông tin trên là đúng sự thật vào ngày 19/2 vừa qua. Vì được rất nhiều người mến mộ và yêu thích, tin chia tay của cặp đôi đã khiến không ít công chúng sững sờ và tiếc nuối, trong đó có cả người nhà của Minh Hải.
Cụ thể, netizen đã phát hiện ra một tài khoản được cho là chị họ của thiếu gia Minh Hải đã có đôi dòng cảm thán về việc cặp đôi tan vỡ. Trước đó, tài khoản này cũng nhiều lần để lại các bình luận thân thiết trên tường nhà của Hòa Minzy và bạn trai cô.
"Hết tình thì vẫn còn nghĩa. Ai rồi cũng có những sóng gió riêng. Chỉ mong rằng em trai chị thật chín chắn, bản lĩnh và thông minh để biết bản thân mình cần phải làm gì.
Thương nhất ông Bo nhà tui, nhưng chắc chắn Bo không thiếu thốn, thiệt thòi bất cứ điều gì từ bố Hải và gia đình bên nội ngoại cả. Thương con. Nguyễn Minh Hải, cố lên cậu nhé" - tài khoản này viết.
Không những vậy, người này còn để lại nhận xét về em dâu của mình. Cô cho hay, bản thân cũng rất tiếc cho sự tan vỡ của cặp uyên ương này, cả hai người Minh Hải và Hòa Minzy đề rất giỏi và tuyệt vời.
Ảnh: Chụp màn hình