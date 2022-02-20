Phản ứng của Đức Phúc và Erik sau khi Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia

Hậu trường 20/02/2022 09:18

Sau khi Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia chính thức tuyên bố đã đường ai nấy đi sau nhiều năm bên nhau, 2 người em thân thiết của nữ ca sĩ là Erik và Đức Phúc cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự việc này.

Chiều hôm qua, ngày 19/2, Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin mình và thiếu gia Minh Hải đã chia tay sau 5 năm bên nhau vì lý do định hướng cuộc sống khác nhau và không có tiếng nói chung. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bày tỏ mong muốn mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp để không ảnh hưởng đến cuộc sống bạn trai cũ cùng cậu con trai nhỏ của mình.

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Hòa Minzy xác nhận đã chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau

Được biết, trước đó CĐM đã "bán tín bán nghi" về tin đồn cặp đôi đã chia tay khi suốt nhiều tháng qua họ không họ tương tác gì trên MXH.

Ngay sau khi Hòa Minzy lên tiếng xác nhận vụ việc này, hàng loạt sao Việt đã để lại những bình luận chúc cho cô sẽ sớm vượt qua chuyện này và sống cuộc đời hạnh phúc về sau. Trong đó, hai người em thân thiết của Hòa Minzy là Đức Phúc và Erik cũng có những động thái an ủi người chị của mình.

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Erik cùng nhiều sao Việt an ủi Hòa Minzy

Erik bình luận dưới bài đăng của Hòa Minzy: "Hai anh chị thực sự đã có quãng thời gian đẹp cùng với nhau. Có thể giờ sẽ không đi tiếp cùng nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc bé Bo, vậy là thực sự trọn vẹn rồi. Tụi em luôn bên chị và anh Hải, ủng hộ những bước đi mới của cả hai. Thương anh chị nhiều lắm ạ".

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Đức Phúc chi sẻ hình ảnh của Hòa Minzy lên Instragram của mình

Còn về phần Đức Phúc, nam ca sĩ tuy không bình luận gì nhưng đã đăng tải hình ảnh Hòa Minzy khóc rưng rưng trong MV của mình với dòng chú thích: "Always be beside you, sister." (tạm dịch: Có em luôn ở đây bên cạnh chị).

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Cuộc tình của Hòa Minzy và Minh Hải luôn được nhiều người ái mộ

 Ảnh: FBNV, chụp màn hình

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