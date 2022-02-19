Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi?

Hậu trường 19/02/2022 21:14

Trước khi công bố việc chia tay, Hòa Minzy và Minh Hải từng dành nhiều lời ngôn tình, ngọt ngào cho nhau, cuộc tình đẹp của cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối.

Nên duyên với bạn trai thiếu gia sau những lận đận tình duyên đầy ồn ào, tưởng chừng Hòa Minzy đã có cái kết đẹp viên mãn khi hạ sinh một quý tử kháu khỉnh, đáng yêu với bạn trai thiếu gia. Tuy nhiên, trong chiều 19/2, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo chia tay bạn trai khiến nhiều khán giả bàng hoàng và tiếc nuối. 

Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi? - Ảnh 1
Bài thông báo của Hòa Minzy (Ảnh chụp màn hình)

Dù chưa tổ chức đám cưới cũng như chưa đăng ký kết hôn, thế nhưng, trong suốt nhiều năm bên nhau, Minh Hải và Hòa Minzy đã có không ít khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn khiến dân tình ngưỡng mộ. Mới đây,  tin nhắn ngọt ngào giữa cả hai đang được cư dân mạng chia sẻ lại, lý do là bởi đoạn tin nhắn bất ngờ nhắc về việc cả hai "chia tay" nhau.

Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi? - Ảnh 2

Cụ thể, khi đang nhắn tin với bạn trai, Hòa Minzy chụp lại màn hình cuộc trò chuyện đầy ngọt ngào và khoe với fan. Trong đoạn tin nhắn, Minh Hải ngọt ngào nói: "Đời chồng có mỗi niềm vui là vợ. Nếu vợ không yêu chồng nữa thì thật sự chồng sẽ chẳng bao giờ có tiếng cười. Vợ hiểu không. Nhớ vợ nhiều lắm".

Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi? - Ảnh 3

Được biết, đây là khoảng thời gian Hòa Minzy và bạn trai sống xa nhau vì Minh Hải phải làm việc tại nước ngoài, cộng thêm dịch bệnh nên không thể thường xuyên về nước. Trong suốt thời gian này, Hòa Minzy tự mình chăm sóc cho con trai, dù bận rộn và xa nhau, nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên liên lạc và có những tương tác đáng yêu trên MXH. 

Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi? - Ảnh 4

Trong thông báo chia tay của mình, Hòa Minzy cũng khẳng định không phải vì việc sống xa nhau khiến cô và bạn trai "đường ai nấy đi", cũng không phải vì người thứ ba. Lý do được nữ ca sĩ đưa ra là vì cả hai không còn tiếng nói chung trong cuộc sống nữa nên quyết định chấm dứt. Tuy nhiên, chính điều này khiến dân tình càng thêm tò mò về lý do cụ thể khiến cặp đôi đường ai nấy đi dù đã có con trai chung và vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

Đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Hòa Minzy và bạn trai trước khi chia tay, nói gì mà đọc lại khiến ai tiếc hùi hụi? - Ảnh 5

Trước sự tấn công của cư dân mạng, Hòa Minzy mới đây tiếp tục đăng tải đoạn story "cầu xin" mọi người đừng trách móc chồng cũ hay tìm ra lý do khiến cuộc tình cả hai chấm dứt nữa. Nữ ca sĩ viết: "Xin mọi người đừng vào trang của anh Hải nói hay trách anh ấy nữa. Hãy tôn trọng quyết định của em và để mọi chuyện kết thúc trong bình yên như trong status em đăng thôi được không ạ? Vì như vậy hai đứa em mới có thể thoải mái giữ mối quan hệ cùng nhau chăm sóc Bo nữa. Thương em giúp em nhé mọi người".

 

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