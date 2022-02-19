Hòa Minzy nói về lý do sống chung 5 năm vẫn không có “danh phận” với bạn trai thiếu gia, sao Việt gửi lời động viên

Sau khi thông báo chính thức chia tay với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy cũng lên tiếng nói rõ về lý do vì sao sống chung 5 năm và có con chung nhưng vẫn không đăng ký kết hôn.

Mới đây, trong chiều 19/2, Hòa Minzy chính thức lên tiếng thông báo đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, cô khẳng định không có người thứ 3 và cũng không phải vì sống xa nhau nên chia tay. Hòa Minzy cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn sẽ cùng chăm sóc con trai, mong mọi người không đồn đoán và chỉ trích bạn trai cũ của mình.

Bài thông báo của Hòa Minzy (Ảnh chụp màn hình) Được biết, Hòa Minzy đã sống chung với bạn trai suốt 5 năm qua và đã có chung với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cả hai đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Chính vì vậy, sau thông báo của Hòa Minzy, Minh Hải nhận về nhiều lời trách móc vì nhiều năm chung sống mà vẫn không cho Hòa Minzy một danh phận rõ ràng. Trước nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này, giọng ca "Rời bỏ" đã có động thái bênh vực Minh Hải. Nữ ca sĩ phân trần: "Không phải anh Hải hay gia đình nhà nội không muốn cho Hoà một danh phận đâu ạ! Mà do quãng thời gian anh hỏi cưới mới yêu nhau được 1 năm nên Hoà chưa có đồng ý! Sau đó là anh sang nước ngoài thì chưa đăng kí kết hôn được thui ạ!

Và nhắc lại là không có liên quan đến người thứ 3 nào hết ạ! Mọi người đừng đồn đoán mà khiến câu chuyện đi xa nữa nhé! Làm ơn hãy để nó kết thúc qua lần thông báo này thôi ạ, em xin mọi người". Bên dưới bình luận, rất nhiều sao Việt như diễn viên Bình An, ca sĩ Võ Hạ Trâm, diễn viên Midu... đã gửi những lời động viên đến Hòa Minzy: "Em là một cô gái mạnh mẽ. Sẽ luôn như vậy em nhé", "Em gái chị sẽ hạnh phúc và an yên thôi. Thương em", "Mong cho Hoà và Bo thúi sẽ thật hạnh phúc nha em. Thương!", "Thương em, văn minh và mạnh mẽ"... Về phía Minh Hải, trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng chia sẻ lại bài viết của Hòa Minzy như một lời thông báo về việc đã chia tay bạn gái. Minh Hải viết: "Đôi khi chính anh cũng ko ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng a luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc!"

Chồng Hòa Minzy đã lên tiếng chính thức sau khi vợ xác nhận chia tay, còn gửi lời chúc hạnh phúc gây tiếc nuối Sau khi Hoà Minzy liên tiếp xác nhận đã chia tay, vài phút sau, thiếu gia Minh Hải cũng lên tiếng và còn dành lời chúc tốt đẹp cho nữ ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-noi-ve-ly-do-song-chung-5-nam-van-khong-co-danh-phan-voi-ban-trai-thieu-gia-sao-viet-gui-loi-dong-vien-450960.html