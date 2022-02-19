Sau khi Hoà Minzy liên tiếp xác nhận đã chia tay, vài phút sau, thiếu gia Minh Hải cũng lên tiếng và còn dành lời chúc tốt đẹp cho nữ ca sĩ.

Những ngày vừa qua, rầm rộ nghi vấn ca sĩ Hoà Minzy và bạn trai thiếu gia "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, trưa 19/2, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chia tay chồng Nguyễn Minh Hải sau 5 năm bên nhau.

Hoà Minzy xác nhận chia tay bạn trai sau 5 năm gắn bó khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Bài chia sẻ này đã ngay lâp tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm xúc nuối tiếc cho một mối tình đẹp. Và chỉ ít phút sau khi Hoà Minzy lên tiếng thì trên Facebook của Nguyễn Minh Hải, anh cũng đã chia sẻ lại bài viết cùng dòng chia sẻ hết sức xúc động: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc!"

Minh Hải cũng lên tiếng xác nhận chia tay và gửi lời chúc phúc đến nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đã chia tay nhau nhưng có thể thấy, cả hai vẫn rất văn minh, dành cho nhau nhiều lời chúc tốt đẹp. Trong bài chia sẻ của Hoà Minzy, nữ ca sĩ cũng cho biết, không thấy hối hận về tình cảm của mình trong suốt 5 năm qua. Đặc biệt, cô còn cảm thấy tuyệt vời khi có được kết qủa ngọt là bé Bo thúi - con trai của Hoà Minzy và Minh Hải. Nguyên nhân dẫn đến việc chia tay được nữ ca sĩ chia sẻ là do cả 2 đã cố hàn gắng mối quan hệ này nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-hoa-minzy-da-len-tieng-chinh-thuc-sau-khi-vo-xac-nhan-chia-tay-con-gui-loi-chuc-hanh-phuc-gay-tiec-nuoi-450952.html